Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 515,02 тенге, евро – 604,22 тенге, рубля – 6,5 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 510,4 тенге, продажи – 517,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 600,3 тенге, продажи – 610,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,43 тенге, продажи – 6,58 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,9 тенге, продажи – 513,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 600,1 тенге, продажи – 605,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,54 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511 тенге, продажи – 513,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 600,2 тенге, продажи – 605,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,49.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.