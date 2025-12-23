#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 декабря

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 11:05 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 23 декабря 2025 года (на 11:05).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 515,02 тенге, евро – 604,22 тенге, рубля – 6,5 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 510,4 тенге, продажи – 517,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 600,3 тенге, продажи – 610,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,43 тенге, продажи – 6,58 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,9 тенге, продажи – 513,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 600,1 тенге, продажи – 605,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,54 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511 тенге, продажи – 513,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 600,2 тенге, продажи – 605,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,49.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
