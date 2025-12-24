Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 декабря

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 24 декабря 2025 года (на 11:05).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,18 тенге, евро – 601,91 тенге, рубля – 6,51 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 506,5 тенге, продажи – 513,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 597,1 тенге, продажи – 607,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,37 тенге, продажи – 6,52 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 508,1 тенге, продажи – 510,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 596,5 тенге, продажи – 604,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,42 тенге, продажи – 6,54 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 508,3 тенге, продажи – 510,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 598,1 тенге, продажи – 603,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,47. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: