Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,18 тенге, евро – 601,91 тенге, рубля – 6,51 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 506,5 тенге, продажи – 513,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 597,1 тенге, продажи – 607,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,37 тенге, продажи – 6,52 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 508,1 тенге, продажи – 510,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 596,5 тенге, продажи – 604,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,42 тенге, продажи – 6,54 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 508,3 тенге, продажи – 510,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 598,1 тенге, продажи – 603,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,47.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.