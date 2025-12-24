Как холдинг "Байтерек" расширяет доступ бизнеса к кредитам

Механизмы государственной поддержки бизнеса и новые инструменты привлечения финансирования стали одной из ключевых тем брифинга по итогам заседания правительства Республики Казахстан.

В обсуждении приняли участие заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр финансов Мади Такиев и председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин.

Выступая перед журналистами, глава Холдинга подробно остановился на действующих инструментах поддержки предпринимательства и подходах к расширению доступа бизнеса к заемному финансированию.

По его словам, в этом году общий объем государственной поддержки реального сектора экономики через Холдинг уже достиг более 9 трлн тенге, это больше запланированной суммы 8 трлн тенге.

Достигнутый объем поддержки сформирован за счет сочетания прямого финансирования и косвенных механизмов, которые позволяют привлекать дополнительные ресурсы банковского сектора.

"Из этих 9 трлн тенге есть косвенная часть поддержки, которая составляет 2,1 трлн тенге – эти средства были выделены в виде гарантий, субсидий и страхования бизнеса. Вся оставшаяся часть непосредственно пошла на поддержку бизнеса – около 7 трлн тенге. В свою очередь из этих 7 трлн порядка 3,5 трлн тенге являются валютным финансированием для экспортоориентированных проектов. Остальные 3,5 трлн тенге распределены по разным программам", – пояснил Рустам Карагойшин.

Гарантийные фонды как ключевой инструмент

Центральное место в системе поддержки занимают два гарантийных фонда, созданные на базе Фонда "Даму". По словам Карагойшина, именно этот механизм позволил существенно расширить возможности бизнеса по привлечению кредитов.

"На сегодняшний день у нас два гарантийных фонда. Первый гарантийный фонд рассчитан для малого и среднего бизнеса. Его особенность в том, что основной капитал формируется не только за счет Фонда "Даму", его доля составляет около 25%, а остальная часть – это банки второго уровня", – отметил он.

Такой подход, по его словам, позволяет активнее вовлекать банки в реализацию мер государственной поддержки. Уже сейчас благодаря первому гарантийному фонду обеспечено привлечение более 430 млрд тенге кредитных средств для предпринимателей.

"Когда мы выдаем гарантии, к примеру, на 200 млрд тенге, именно эта сумма становится основанием для выдачи кредитов со стороны банков второго уровня", – добавил председатель правления Холдинга.

Всего по данному инструменту поддержано 2339 проектов, сумма гарантий составила 227,9 млрд тенге.

Поддержка крупных инвестиционных проектов

Второй гарантийный фонд ориентирован на крупные проекты стоимостью свыше 7 млрд тенге – прежде всего в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре. По этому направлению уже сформирован портфель заявок, находящихся на высокой стадии рассмотрения.

До конца года планируется выдача гарантий на сумму до 700 млрд тенге. При этом гарантии покрывают до 30% стоимости проекта, снижая нагрузку на инвесторов в части залогового обеспечения.

Фото: АО НУХ "Байтерек"

"Өрлеу": фокус на малый и средний бизнес

В ходе брифинга Карагойшин также остановился на реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса "Өрлеу", которую Холдинг реализует через Фонд "Даму".

По состоянию на середину декабря в рамках программы профинансировано 1856 проектов МСБ на сумму 505 млрд тенге. Поддержка оказана 1665 уникальным предпринимателям по всей стране.

"В этом году общий объем гарантий составил 79 млрд тенге, выдано 566 гарантий. Это позволило предпринимателям получить доступ к кредитам даже при недостатке залогового обеспечения", – подчеркнул он.

С учетом дополнительного финансирования до конца года прогнозируемый совокупный объем финансирования по программе "Өрлеу" составит порядка 613 млрд тенге.

Инвестиционный задел на среднесрочную перспективу

Отдельный блок выступления был посвящен формированию долгосрочного инвестиционного портфеля страны. Совместно с государственными органами и регионами Холдинг провел масштабную работу по отбору и систематизации проектов.

"Это порядка 1500 проектов общей стоимостью 87 трлн тенге. Этот портфель мы рассматриваем как базовый инвестиционный задел страны на период 2026-2032 годов", – отметил Рустам Карагойшин.

Почти 90% проектов сосредоточены в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре. Значительную долю также формируют проекты агропромышленного комплекса.

По словам главы Холдинга, дальнейшая работа будет сосредоточена на снижении финансовых барьеров для бизнеса, развитии механизмов гарантирования и расширении доступа предпринимателей к долгосрочному финансированию.