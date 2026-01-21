#Казахстан в сравнении
Общество

Как будут расширять угольную генерацию в Казахстане

Казахстан, ТЭЦ, Минэнерго , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 12:35 Фото: pixabay
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства 21 января 2026 года рассказал, какие технологии будут использовать на новых ТЭЦ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго заявил, что в ведомстве приступили к разработке Национального проекта по развитию угольной генерации.

"В План будет включено порядка 7,6 ГВт проектов угольной генерации. Особое внимание будет уделено проектам новой угольной генерации на базе "чистого угля" с соблюдением требований экологического законодательства. По проектам трех ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск общей мощностью 960 МВт со стороны министерства будет обеспечен полный контроль и сроки их завершения не изменятся", – заверил Ерлан Аккенженов.

Каждый проект, по его словам, будет подробно описан и зафиксирован в разрабатываемом Национальном проекте по развитию угольной генерации.

20 января 2026 года Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая объяснил роль угля в энергетическом будущем Казахстана. Между тем премьер-министр Олжас Бектенов поручил Фонду "Самрук-Казына" до конца января заключить контракты по реализации проектов строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
