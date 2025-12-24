#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Финансы

В Казахстане планируют создать Единую службу финансового омбудсмана

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 11:16 Фото: pexels
В рамках формирования единого и последовательного механизма досудебного урегулирования споров между потребителями и финансовыми организациями предусмотрено создание Единой службы финансового омбудсмана, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, создание такой структуры планируется в рамках проекта нового Закона "О банках и банковской деятельности".

Потребитель финансовых услуг будет вправе обратиться в Единую службу финансового омбудсмана в случае несогласия с полученным ответом либо в случае его отсутствия в установленный срок.

"Единая служба финансового омбудсмана станет ключевым институтом досудебного урегулирования споров на финансовом рынке и объединит действующие в настоящее время отдельные механизмы банковского, страхового и микрофинансового омбудсманов", – отметили в агентстве.

Финансовый омбудсман будет рассматривать споры между потребителями и финансовыми организациями и выносить решения, обязательные для исполнения финансовыми организациями. В случае неурегулирования спора за потребителем сохраняется право на обращение в суд.

Досудебный порядок урегулирования споров подлежит применению в следующих случаях:

  • при наличии имущественных требований потребителей к банкам, филиалам банков-нерезидентов РК, организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, микрофинансовым организациям, лицам, которым уступлены права требования по договорам банковского займа или микрокредита, страховым (перестраховочным) организациям, филиалам страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, а также к брокерским организациям на рынке ценных бумаг, возникающих из договоров предоставления финансовых продуктов;
  • при отказе банка, микрофинансовой организации или коллекторского агентства в изменении условий договора банковского займа или микрокредита либо при недостижении взаимоприемлемого решения по заявлению потребителя – физического лица;
  • при возникновении споров между страхователями (застрахованными, выгодоприобретателями) и страховыми организациями по договорам страхования, а также споров между страховыми организациями по вопросам обязательного и добровольного страхования.

Для досудебного урегулирования под потребителями финансовых услуг понимаются физические лица, а также юридические лица, относящиеся к субъектам малого предпринимательства. При этом в страховом секторе предусматривается рассмотрение также споров между страховыми организациями.

Совет Службы финансового омбудсмана будет наделен правом назначения необходимого количества финансовых омбудсманов по отдельным направлениям финансовых услуг по предварительному согласованию с Агентством.

Агентство в свою очередь установит требования к порядку осуществления профессиональной деятельности финансовых омбудсманов, системе корпоративного управления Службы, а также будет осуществлять надзор за соблюдением финансовыми организациями и Службой финансового омбудсмана установленных требований с применением мер надзорного реагирования.

Как считают в АРРФР, введение досудебного порядка урегулирования споров позволит снизить нагрузку на судебную систему и повысить эффективность надзорной деятельности, сосредоточив ресурсы Агентства на регулировании и развитии финансового рынка.

Отмечается, что предлагаемый механизм соответствует передовой международной практике и основан на трехуровневой системе рассмотрения обращений потребителей: первичное обращение в финансовую организацию, вторичное – к финансовому омбудсману, и при необходимости последующее обращение в Агентство.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
Последние
Популярные
