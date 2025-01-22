Банковский омбудсман высказался о запрете онлайн-кредитов в Казахстане

Банковский омбудсман Дархан Нурпеисов на брифинге в СЦК 22 января 2025 года высказался о рекламе финансовых организаций в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что банковская система играет важную роль в экономике страны.

"Без банков мы не смогли бы существовать и работать. Банки – это коммерческие организации, и реклама – это неотъемлемая часть их деятельности. Ответственность на нас самих, мы не должны следовать каждой рекламе, бросаться брать кредит, покупать вещь, которая не очень нужна. Вы несете ответственность за ваши решения. Вопрос финансовой грамотности очень важен. Большая часть проблем возникает, когда люди неправильно оценивают свои возможности и риски, которые могут возникнуть в будущем, такие как потеря работы, проблемы со здоровьем и другие", – сказал Нурпеисов.

Он также прокомментировал вопрос о возможности запрета в стране онлайн-кредитов.

"Мы должны исходить из принципа не запрещения, а ограничения определенных проблемных моментов. Если вопрос стоит об онлайн-кредитах – это новые возможности. Этот банковский продукт дает нам возможность получить в случае необходимости кредит достаточно легко. Винить банки в том, что мы не можем потом закрыть кредиты, нет смысла, это не проблема банков. Мы не должны останавливать прогресс и развитие новых банковских продуктов. Нужно правильно оценивать свои возможности и принимать решение о том, нужно ли сейчас брать кредит", – считает спикер.

16 октября 2024 года позицию по введению запрета на выдачу онлайн-кредитов высказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. В ведомстве не хотят ограничивать казахстанцев в получении онлайн-услуг.