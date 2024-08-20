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Законодательство РК

Полномочия банковского омбудсмана расширили в Казахстане

кредит, займ, банковский омбудсмен , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 20:44 Фото: pixabay
В Казахстане утвердили правила избрания, досрочного прекращения и осуществления деятельности банковского омбудсмана, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, документ принят в реализацию закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства", подписанного главой государства 19 июня 2024 года.

"Правила определяют порядок избрания банковского омбудсмана, осуществления деятельности банковским омбудсманом, а также основания для досрочного прекращения его деятельности. Законом расширены полномочия банковского омбудсмана – теперь он будет рассматривать споры по всем кредитам граждан, полученным в банках, в том числе и по потребительским. Его решения являются обязательными для банков и коллекторских агентств, которым банками были переуступлены права требования по банковским кредитам населения", – сообщили в пресс-службе АРРФР.

Отмечается, что новые законодательные и регуляторные меры позволят охватить мерами защиты большее число заемщиков, снизить количество обращений в государственные органы и усилить права граждан по проведению досудебного урегулирования просроченной задолженности по кредитам.

Поправки вступят в силу 21 декабря 2024 года.

26 июня 2024 года директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал об основных нормах закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства".

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