#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Финансы

Смаилов объяснил рост выявленных бюджетных нарушений

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 13:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов 24 декабря 2025 года на брифинге в Мажилисе заявил, что, несмотря на рост объемов республиканского и местных бюджетов, в соотношении с экономикой и бюджетом уровень нарушений ежегодно снижается, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, сокращается ли неэффективное использование бюджетных средств при анализе динамики хотя бы за последние три года, либо этот показатель остается на прежнем уровне с учетом объемов бюджета каждого года.

"В целом, мы ежегодно фиксируем значительные объемы выявленных нарушений. Однако здесь необходимо проводить сравнительный анализ. За последние пять лет республиканский бюджет увеличился почти в два раза. Соответственно, по мере роста экономики растет и объем бюджета – не только республиканского, но и местных бюджетов. В этой связи в абсолютном выражении объем выявленных нарушений также может увеличиваться. Однако если сравнивать эти показатели с объемом экономики либо с общим объемом государственного или республиканского бюджета, то уровень нарушений снижается", – озвучил Смаилов.

По его мнению, это свидетельствует о том, что с точки зрения финансовой дисциплины законности и порядка в стране с каждым годом становится больше.

Ранее председатель Алихан Смаилов озвучил итоги аудита мер государственной поддержки бизнеса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Смаилов объяснил критику в адрес БРК: Один и тот же крупный бизнес получает господдержку
14:35, Сегодня
Смаилов объяснил критику в адрес БРК: Один и тот же крупный бизнес получает господдержку
Смаилов пригрозил ответственным за бюджетные программы: Спрос будет жесткий
12:27, 05 июня 2024
Смаилов пригрозил ответственным за бюджетные программы: Спрос будет жесткий
Смаилов: Цель по удержанию дефицита бюджета в диапазоне 2,6% ВВП не достигнута
11:15, 18 июня 2025
Смаилов: Цель по удержанию дефицита бюджета в диапазоне 2,6% ВВП не достигнута
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: