Смаилов объяснил рост выявленных бюджетных нарушений

Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов 24 декабря 2025 года на брифинге в Мажилисе заявил, что, несмотря на рост объемов республиканского и местных бюджетов, в соотношении с экономикой и бюджетом уровень нарушений ежегодно снижается, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, сокращается ли неэффективное использование бюджетных средств при анализе динамики хотя бы за последние три года, либо этот показатель остается на прежнем уровне с учетом объемов бюджета каждого года.

"В целом, мы ежегодно фиксируем значительные объемы выявленных нарушений. Однако здесь необходимо проводить сравнительный анализ. За последние пять лет республиканский бюджет увеличился почти в два раза. Соответственно, по мере роста экономики растет и объем бюджета – не только республиканского, но и местных бюджетов. В этой связи в абсолютном выражении объем выявленных нарушений также может увеличиваться. Однако если сравнивать эти показатели с объемом экономики либо с общим объемом государственного или республиканского бюджета, то уровень нарушений снижается", – озвучил Смаилов.

По его мнению, это свидетельствует о том, что с точки зрения финансовой дисциплины законности и порядка в стране с каждым годом становится больше.

Ранее председатель Алихан Смаилов озвучил итоги аудита мер государственной поддержки бизнеса.