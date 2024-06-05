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Смаилов пригрозил ответственным за бюджетные программы: Спрос будет жесткий

Смаилов пригрозил ответственным за бюджетные программы: Спрос будет жесткий, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 12:27 Фото: primeminister.kz
Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов 5 июня в Мажилисе выступил с отчетом об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Докладываясь перед депутатами, Алихан Смаилов подчеркнул, что каждый бюджетный тенге в 2023 году изыскивался в условиях нехватки средств.

"Мне, находившемуся на посту премьер-министра в тот период, как никому это известно. Была проведена серьезная работа по альтернативным источникам финансирования. Все это для того, чтобы приоритетные задачи были обеспечены ресурсами в полном объеме. Были сняты бюрократические барьеры, созданы все условия для своевременного запуска нацпроектов. Поэтому уже в качестве главы Высшей аудиторской палаты хочу заверить: спрос с нерадивых администраторов бюджетных программ будет жесткий и беспристрастный", – заявил Алихан Смаилов.

Ранее глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов раскритиковал правительство за неосвоение бюджетных средств, выделенных на национальные проекты, назвав это "непозволительной роскошью в условиях жесткой экономии".

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Мажилис Парламента РК Смаилов Алихан Казахстан Высшая аудиторская палата 2024 год Бюджет
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