Цены на золото показали очередной скачок вверх

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, сообщает Zakon.kz.

Как следует из данных торговой площадки, 24 декабря цена поднялась выше отметки в 4 550 долларов за тройскую унцию.

По данным на 06:23 по казахстанскому времени, цена на драгметалл составляла 4 553,4 доллара за тройскую унцию (+1,88%).

По состоянию на 07:15 стоимость золота замедлила рост и находилась на уровне 4 540 долларов за тройскую унцию (+1,58%).

В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex росла до 72,325 доллара (+5,48%) за тройскую унцию.

