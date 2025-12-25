#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511
602.72
6.49
Финансы

Цены на золото показали очередной скачок вверх

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 07:59 Фото: pexels
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, сообщает Zakon.kz.

Как следует из данных торговой площадки, 24 декабря цена поднялась выше отметки в 4 550 долларов за тройскую унцию.

По данным на 06:23 по казахстанскому времени, цена на драгметалл составляла 4 553,4 доллара за тройскую унцию (+1,88%).

По состоянию на 07:15 стоимость золота замедлила рост и находилась на уровне 4 540 долларов за тройскую унцию (+1,58%).

  • В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex росла до 72,325 доллара (+5,48%) за тройскую унцию.

Ранее мы также сообщали, что цена на золото растет бешеными темпами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Цена на золото побила все рекорды за тройскую унцию
07:25, 19 декабря 2025
Цена на золото побила все рекорды за тройскую унцию
Цена на золото растет бешеными темпами
07:40, 23 декабря 2025
Цена на золото растет бешеными темпами
Стоимость золота еще раз неожиданно изменилась
04:30, 15 октября 2025
Стоимость золота еще раз неожиданно изменилась
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: