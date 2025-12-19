Цена на золото побила все рекорды за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, сообщает Zakon.kz.

Как следует из данных торговой площадки, теперь она превысила 4 400 долларов за тройскую унцию.

По данным на 21:13 по казахстанскому времени, цена на драгметалл росла на 0,92% и составляла 4 401,9 доллара за тройскую унцию.

К 21:18 стоимость золота ускорила рост до 4 407,5 доллара за унцию (+1,05%).

