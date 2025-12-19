#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
Финансы

Цена на золото побила все рекорды за тройскую унцию

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 07:25 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, сообщает Zakon.kz.

Как следует из данных торговой площадки, теперь она превысила 4 400 долларов за тройскую унцию.

По данным на 21:13 по казахстанскому времени, цена на драгметалл росла на 0,92% и составляла 4 401,9 доллара за тройскую унцию.

К 21:18 стоимость золота ускорила рост до 4 407,5 доллара за унцию (+1,05%).

Ранее стало известно, что производство золота и меди увеличилось в Казахстане. Также мы сообщали о том, что в районе Дариджа турецкой провинции Коджаэли покупательница упала в обморок от шока, узнав от продавца ювелирного магазина стоимость одного грамма золота.

Аксинья Титова
