Цена на золото побила все рекорды за тройскую унцию
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, сообщает Zakon.kz.
Как следует из данных торговой площадки, теперь она превысила 4 400 долларов за тройскую унцию.
По данным на 21:13 по казахстанскому времени, цена на драгметалл росла на 0,92% и составляла 4 401,9 доллара за тройскую унцию.
К 21:18 стоимость золота ускорила рост до 4 407,5 доллара за унцию (+1,05%).
Ранее стало известно, что производство золота и меди увеличилось в Казахстане. Также мы сообщали о том, что в районе Дариджа турецкой провинции Коджаэли покупательница упала в обморок от шока, узнав от продавца ювелирного магазина стоимость одного грамма золота.
