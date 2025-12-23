#Казахстан в сравнении
Финансы

Цена на золото растет бешеными темпами

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив 4 450 долларов за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

Как следует из данных торговой площадки, в 11:55 по казахстанскому времени цена на драгметалл росла на 1,46% и составляла 4 451,3 доллара за тройскую унцию.

К 11:59 стоимость золота ускорила рост до 4 451,6 доллара за унцию (+1,47%).

С начала 2025 года фьючерс на золото вырос на 62,82%, фьючерс на серебро вырос более чем в два раза – на 137,27%.

Ранее в Усть-Каменогорске покупательница обхитрила продавца ювелирного бутика: придя с бижутерией, ушла с "бесплатным" золотым кольцом.

Аксинья Титова
