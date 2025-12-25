Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511 тенге, евро – 602,72 тенге, рубля – 6,49 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 510,3 тенге, продажи – 517,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 601,4 тенге, продажи – 611,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 513,2 тенге, продажи – 515,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 600,2 тенге, продажи – 605,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 513,6 тенге, продажи – 515,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 600,7 тенге, продажи – 606,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,41 тенге, продажи – 6,48.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.