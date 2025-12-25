Курс доллара продолжил рост на торгах 25 декабря

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 25 декабря 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,81 тенге, поднявшись на 1,34 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,55 тенге (+0,04).

Торгов по юаню не проводилось.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,1-513,9 тенге, евро – по 600,9-606,5 тенге, рубли – по 6,41-6,53.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 25 декабря.

Так, на лондонской бирже ICE (Inter Continental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,14 доллара, составила 62,24 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,03 доллара США – до 58,35 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 511 тенге, евро – 602,72 тенге, рубля – 6,49 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 декабря, можно здесь.