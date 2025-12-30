Курс доллара снизился на торгах 30 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 502,57 тенге, снизившись на 1,58 тенге.
Курс российского рубля снизился до 6,45 тенге (-0,05).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,02 тенге (-0,27).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 505,6-509,9 тенге, евро – по 589,8-597,7 тенге, рубли – по 6,29-6,45.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 декабря.
Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 61,47 доллара за баррель.
Февральские фьючерсы на WTI подешевели на 0,03%, до 58,06 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 504,76 тенге, евро – 593,8 тенге, рубля – 6,5 тенге.
