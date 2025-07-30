Курс доллара продолжил рост на торгах 30 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 546,36 тенге, поднявшись на 4,09 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,67 тенге (+0,05).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,88 тенге (+0,21).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 543,5-546,5 тенге, евро – по 627,5-632,5 тенге, рубли – по 6,51-6,65 тенге.
Мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 30 июля.
Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,08%, до 71,74 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,14%, до 69,31 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 542,03 тенге, евро – 627,29 тенге, рубля – 6,66 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 июля, можно здесь.