Курс доллара продолжил рост на торгах 11 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 520,02 тенге, поднявшись еще на 1,74 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,55 тенге (-0,15).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,66 тенге (+0,24).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520,6-522,8 тенге, евро – по 606,8-612,1 тенге, рубли – по 6,48-6,61.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 11 декабря.
Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent понизилась на 0,1%, до 62,15 доллара за баррель.
Январские фьючерсы на WTI — снизились на 0,07%, до 58,42 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,39 тенге, евро – 603,09 тенге, рубля – 6,68 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 декабря, можно здесь.