Курс доллара продолжил рост на торгах 11 декабря

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 декабря 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 520,02 тенге, поднявшись еще на 1,74 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,55 тенге (-0,15).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,66 тенге (+0,24).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520,6-522,8 тенге, евро – по 606,8-612,1 тенге, рубли – по 6,48-6,61.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 11 декабря.

Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent понизилась на 0,1%, до 62,15 доллара за баррель.

Январские фьючерсы на WTI — снизились на 0,07%, до 58,42 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,39 тенге, евро – 603,09 тенге, рубля – 6,68 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 декабря, можно здесь.