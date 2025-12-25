Тимур Сулейменов: Рынок ГЦБ станет более предсказуемым

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал на своей странице в социальных сетях о результатах первого заседания Совета по управлению государственным долгом, сообщает Zakon.kz.

Глава Нацбанка отметил, что последовательные меры монетарного регулятора позволили привлечь 3,6 млрд долларов нерезидентов в ГЦБ Казахстана.

Поддержаны принципы поэтапного и предсказуемого размещения государственных ценных бумаг и последующей совместной коммуникационной политики в вопросах управления государственным долгом. По нашему мнению, такой подход формирует устойчивые рыночные ориентиры и способствует развитию более глубокого и ликвидного внутреннего долгового рынка, – написал Тимур Сулейменов об итогах первого заседания на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что один из вопросов, который был обсужден – это портфельные инвестиции нерезидентов.

Рост интереса нерезидентов к ГЦБ РК в первую очередь связан со снижением неопределенности в экономической политике. Последовательные меры по сдерживанию инфляции и проведение умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, бюджетная консолидация привели к снижению инфляционных ожиданий и укрепили доверие инвесторов к макроэкономическому курсу, – отметил Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка подчеркнул, что в условиях глобального поиска доходности именно предсказуемость и последовательность политики стали ключевым фактором притока портфельного капитала в казахстанские активы. Глава Нацбанка привел данные, что на этом фоне произошло заметное увеличение участия нерезидентов в ГЦБ РК: по состоянию на конец ноября объем их вложений достиг около 3,6 млрд долларов, увеличившись примерно на 1,5 млрд долларов с начала года.

Как уточнил Тимур Сулейменов, иностранные инвесторы представлены в основном институциональными игроками – глобальными инвестиционными банками и фондами, для которых ключевыми факторами являются прозрачность правил, ликвидность рынка и макроэкономическая устойчивость.

Расширение базы инвесторов улучшает ценообразование, снижает премию за риск и, как следствие, сокращает стоимость государственных заимствований. Это уже отразилось на кривой доходности: снижение инфляционных ожиданий привело к значимому уменьшению доходностей (на 100 б.п. и выше) на средне- и долгосрочном участке, что особенно важно с учетом того, что около 75% государственного долга сосредоточено именно в этом сегменте (3 года и выше). В результате формируется устойчивый эффект снижения расходов на обслуживание долга, – привел данные глава Нацбанка.

Глава Нацбанка также отметил, что присутствие иностранных портфельных инвестиций способствует поддержанию курса национальной валюты. Крепкий тенге, в свою очередь, сдерживает рост цен и помогает закрепить снижение доходностей и расходов на обслуживание госдолга, подчеркнул Тимур Сулейменов.

При этом он отметил, что в перспективе включение ГЦБ Казахстана в международные индексы может стать дополнительным стимулом для притока институциональных инвесторов и дальнейшего углубления финансового рынка страны.

Как прокомментировал экономист Бауржан Шурманов формирование Совета и переход к предсказуемому графику размещения ГЦБ являются логичным и своевременным шагом для развития внутреннего долгового рынка.

Казахстану нужен стабильный ориентир доходностей и открытая коммуникационная политика, что позволит привлекать институциональных инвесторов и снижать стоимость государственного заимствования. Рост интереса нерезидентов к ГЦБ до 3,6 млрд долларов при увеличении на 1,5 млрд долларов с начала года показывает, что макроэкономическая политика и бюджетная консолидация укрепляют доверие к рынку государственных бумаг. Это уже видно по снижению доходностей в среднем и длинном сегменте, где сосредоточена основная часть долга со сроком три года и более, – говорит эксперт.

В то же время он обратил внимание, на то, что последовательная политика Нацбанка, снижение инфляционных ожиданий и повышение прозрачности рынка формируют условия, при которых долговой рынок становится глубже и более ликвидным.

При сохранении согласованности денежной и фискальной политики расширение присутствия нерезидентов и возможное включение ГЦБ Казахстана в международные индексы может стать устойчивым источником капитала и фактором укрепления финансовой системы в долгосрочном горизонте, – заключил экономист.

Напомним, Совет по управлению госдолгом был учрежден для повышения эффективности управления. Первое заседание прошло совместно с министром финансов Мади Такиевым.