Тимур Сулейменов оценил предел повышения базовой ставки

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 января 2026 года рассказал, до какого максимального порога Национальный банк может поднять базовую ставку, борясь с инфляцией, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что нет как такового порога, до которого Национальный банк может поднять базовую ставку.

"Я понимаю вопрос и хочу пояснить: у любого инструмента есть своя определенная полезность. В этом отношении мы прекрасно понимаем его возможности. Для этого у нас есть аналитический аппарат и модельный ряд моделей, с помощью которых мы тестируем, насколько базовая ставка сохраняет свою действенность на различных уровнях. Поэтому понятно, что текущий уровень, вероятно, является самым оптимальным за недавнюю историю. Я считаю, что он близок к максимуму", – заявил он.

Однако, по его словам, экономика может преподнести неожиданные события, особенно с учетом вызовов во внешней среде.

"Мы должны быть готовы к различным сценариям развития событий. На данный момент мы считаем, что действующая ставка отличается от ближайшего года теми макроэкономическими, микроэкономическими, рыночными, фундаментальными и прочими параметрами, которые либо уже складываются, либо, как мы прогнозируем, сложатся в нашей экономике", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п.