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Тимур Сулейменов: Я глава Нацбанка, при котором курс стал 500

Нацбанк, Казахстан, доллар , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 12:58 Фото: Пресс-служба Национального банка РК
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге 29 ноября рассказал, как он реагирует на значительное укрепление доллара относительно национальной валюты, сообщает Zakon.kz.

Он откровенно поделился своими нынешними ощущениями.

"Психологическая отметка 500, она в голове есть, это я признаю. Я председатель Национального банка, при котором курс стал 500. Вы должны тоже меня понимать, что это не самое приятное. Но как потребитель, как казахстанец и просто как макроэкономист я скажу, что пока не сильно повлияло. Если бы он взлетел совсем далеко в космос, тогда мы бы видели, что меняются ценники срочно. Сейчас в пределах 2-2,5%. Ну, наверное, это новое равновесие, с которым нужно жить. Но суперстрашного, я думаю, не произошло", – сказал Сулейменов.

При этом он призвал не переоценивать последнее движение курса.

"Честно? Понятно, что я лицо заинтересованное... Сейчас доллар шагнул за 500, стал 507, 510. Как я уже сказал, это двухпроцентный рост. Двухпроцентный рост, допустим, на хлеб, на вас повлиял бы, но я думаю, несильно. Двухпроцентный рост на молоко повлиял бы, наверное, тоже не так сильно. А уж доллар, мы же долларом не покупаем, и доллар сам не покупаем", – отметил он.

Ранее председатель Национального банка ответил на вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты на фоне укрепления доллара.

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