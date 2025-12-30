Кредитный тупик: почему казахстанцы стали реже брать в долг

Декабрьский обзор розничного портфеля банков, опубликованный Нацбанком РК, свидетельствует: эпоха экстенсивного потребления в кредит в Казахстане подходит к концу. Zakon.kz попытался разобраться в новой парадигме: почему люди стали осторожнее, банки – строже, а долги – проблемнее.

Согласно декабрьскому отчету регулятора (данные на 8 месяцев 2025 года), общая сумма долгов казахстанцев перед банками достигла внушительных 23 трлн тенге. Это огромная цифра – примерно 1/6 часть от ВВП страны. Но за фасадом больших миллиардов скрываются тревожные сигналы.

Рассрочки: ловушка или спасение?

Самым популярным финансовым продуктом в стране стали рассрочки. По данным НБРК, сегодня они есть у 63% всех заемщиков (4,9 млн человек). Если раньше мы воспринимали их как приятный бонус при покупке техники, то теперь это системный банковский инструмент, без которого многие уже не могут закрывать базовые потребности.

Проблема в том, что рассрочки создают иллюзию "бесплатных денег". На них приходится каждый пятый тенге (19%) в общем объеме потребительских долгов. Экономист Эльдар Шамсутдинов, анализируя отчет регулятора, отмечает: ситуация сигнализирует о завершении эпохи безопасного роста. Половина пользователей рассрочек удерживает почти весь долг (88%) в этом сегменте.

"Это значит, что огромная группа людей живет в состоянии постоянной зависимости от микровыплат и крайне чувствительна к любым экономическим шокам". Эльдар Шамсутдинов

Рынок остывает: ноябрьский минимум

Свежая оперативная статистика Первого кредитного бюро за ноябрь 2025 года подтверждает, что рынок кредитования замедляется. Общий объем новых займов упал до 1,4 трлн тенге – это минимум с марта текущего года.

Автокредиты: сегмент, который рос как на дрожжах последние четыре года, начал резко сдуваться. По данным экспертов, в ноябре объем выдач упал на 14% по сравнению с октябрем.

Ипотека: здесь также наблюдается заметный спад – выдачи упали более чем на 8%. Жилье становится менее доступным из-за высоких ставок и жестких требований к заемщикам.

Потребительские кредиты: по сведениям Первого кредитного бюро, это единственный сектор, показавший небольшой рост (+5,4%), но в целом эти значения уже нельзя назвать повышенными.

Фото: Zakon.kz

Долги становятся "тяжелыми"

Самый опасный тренд 2025 года, на который указывает Национальный банк, – ухудшение дисциплины платежей. Если в 2022 году средний проблемный долг (просрочка свыше 90 дней) на одного человека составлял около 670 тысяч тенге, то к августу 2025 года эта сумма выросла до 1,47 млн тенге.

Люди не просто не платят – они не платят по гораздо более крупным суммам. Ситуацию осложняет высокая закредитованность, уточняет Эльдар Шамсутдинов.

"Почти половина заемщиков (4,8 млн человек) одновременно обслуживают четыре и более кредитов". Эльдар Шамсутдинов

Такая концентрация долгов ограничивает возможности для маневра даже для крупных банков.

Что это значит для нас?

Наш вывод будет парадоксальным. Замедление рынка – это не всегда плохо. Это сигнал того, что и банки, и сами казахстанцы начали осознавать риски. Однако для тех, кто уже находится в долговой петле, ситуация осложняется: перекрывать старые долги новыми становится все труднее.

Нацбанк уже "закручивает гайки", ужесточая требования к проверке доходов и коэффициентам долговой нагрузки. Период легких кредитов "всем подряд" официально завершен. Теперь на первый план выходит умение планировать бюджет и жить по средствам.

Ранее мы рассказали о том, как инфляция изменила финансовую стратегию казахстанцев: люди одновременно наращивают депозиты и увеличивают расходы на крупные покупки.