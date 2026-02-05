#Казахстан в сравнении
Финансы

Банки стали реже выдавать кредиты казахстанцам

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 12:39 Фото: freepik
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 5 февраля 2026 года рассказали, почему снизился уровень кредитования населения в банках второго уровня (БВУ), передает корреспондент Zakon.kz.

В АРРФР сообщили, что кредиты населению увеличились за 2025 год на 19,8%, до 24,8 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 23,9% в 2024 году.

"В структуре кредитов населению ипотечные кредиты за 2025 год выросли на 14,6%, до 6,9 трлн тенге, потребительские кредиты – на 21,0%, до 16,7 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 33,5% в 2024 году, в том числе рост беззалогового потребительского кредитования снизился с 29,3% в 2024 году до 14,5% по итогам 2025-го. В свою очередь в результате принятых сдерживающих мер темпы роста выдачи новых беззалоговых потребительских кредитов замедлились с 22,6% в 2024 году до 6,1% по итогам 2025 года", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что значительный вклад в увеличение потребительского кредитования в 2025 году обеспечен автокредитами, которые выросли за год на 42,4%, до 4 трлн тенге.

В декабре 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте субъектам бизнеса составила 21,4% (в декабре 2024 года – 19,7%), населению – 18,3% (в декабре 2024 года – 17,0%).

25 ноября 2025 года сообщалось, что в Казахстане чаще всего кредиты оформляют люди в возрасте от 31 до 45 лет.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
