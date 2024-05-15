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Законодательство РК

Казахстанцы стали реже покупать автомобили

казахстанцы стали реже покупать автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 18:30 Фото: pixabay
Бюро национальной статистики АСПР РК опубликовало информацию о том, сколько автотранспортных средств зарегистрировано в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в марте 2024 г. на учет поставлено 142 тыс. единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель уменьшился на 12,6%.

"Больше всего в марте регистрировались автомобили с годом выпуска более 20 лет – 35,2% от общей доли зарегистрированных, доля новых автомобилей сроком не более трех лет составила 7,3%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на 100 человек в Казахстане приходится 22,6 легковых автомобиля, больше всех показатель в ВКО – 39,1 автомобиля на 100 человек, меньше всех в Жетысуской области – 6,8 машины на 100 человек.

"В целом по состоянию на 1 апреля 2024 г. количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 408,1 тыс. единиц", – резюмирует Бюро.

Ранее о поправках в Правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей в Казахстане рассказали в МВД.

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Елена Беляева
Нацбюро Казахстан 2024 год
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