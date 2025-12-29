#Казахстан в сравнении
Финансы

Что делать с деньгами в 2026 году – мнение экономиста

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 11:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Финансовая стратегия казахстанцев приобретает предельно прагматичный характер: люди одновременно наращивают депозиты и увеличивают расходы на крупные покупки, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что долгосрочные инфляционные ожидания достигли рекордных 14,9% (данные Нацбанка за ноябрь 2025 года), население не уходит в режим тотальной экономии. Напротив, граждане страхуют свои бюджеты, фиксируя стоимость необходимых товаров сегодня, чтобы избежать прогнозируемого удорожания в будущем.

Риски 2026 года: оценка экономиста

Опрос, проведенный экономистом Русланом Султановым, подтверждает, что в 2026 году главной угрозой для личных финансов остается не безработица, а обесценивание доходов. Структура опасений выглядит так:

Фото: Zakon.kz

Как видим, больше половины респондентов опасаются роста цен и инфляции. Это основной риск, заставляющий домохозяйства переходить к оборонительному планированию. Также остается высокой чувствительность к рынку труда (13%). Характерно, что только малую часть опрошенных (12%) беспокоит увеличение налогов и обязательных платежей.

"Люди не строят иллюзий и не ждут чуда от инвестстратегий. В приоритете – защита текущего уровня жизни через контроль расходов и сохранение доступа к наличности".Руслан Султанов

Опрос Нацбанка: аномальный разрыв в ожиданиях

Последние данные регулятора подтверждают выводы экономиста, фиксируя при этом самый высокий уровень долгосрочного пессимизма за весь 2025 год. Медианная оценка инфляции на ближайшие 5 лет составила 14,9%, что значительно выше фактического показателя в 12,4%. Это сигнал о том, что население закладывает двузначный рост цен как постоянный фактор экономики.

При этом краткосрочный индекс потребительских настроений неожиданно вырос до 101,7. Разрыв между плохим прогнозом на завтра и готовностью тратить сегодня объясняется рациональной логикой.

  • Покупки как хеджирование: 16,7% респондентов считают время удачным для трат, а 49,6% – обычным. Покупая технику или мебель сейчас, люди защищают свои сбережения от обесценивания на 13-15% в течение года.
  • Точечное подорожание: 82,5% граждан уже ощутили рост цен на мясо и овощи. Ожидание аналогичного скачка в непродовольственных товарах (одежда, лекарства) стимулирует покупки впрок.

Прагматизм вместо паники

Похоже, что нынешняя ситуация в Казахстане совсем не "бегство от тенге", а математический расчет. При текущей инфляции в районе 12% и ставках по депозитам до 20% казахстанцы используют банки для краткосрочного накопления, но при этом направляют часть средств на обновление материальных активов.

Стратегия "тратить сегодня с умом" позволяет населению зафиксировать текущую стоимость жизни. Это подтверждается тем, что индекс готовности к крупным покупкам растет параллельно с осознанием того, что интернет, связь и продукты питания будут только дорожать.

Из всего сказанного можно сделать выводы: 2026 год станет периодом прагматичного потребления. Казахстанцы перестали ждать снижения цен и начали подстраивать свои расходы под реальность, где высокая инфляция воспринимается как базовый сценарий. Рациональный выбор сегодня – это покупка нужных вещей сейчас и сохранение остатка средств в высокодоходных тенговых инструментах.

Ранее мы сообщили, что, по данным статистики, инфляцию в Казахстане разгоняют цены на гостиницы, рестораны, еду и транспорт.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
