АО "Фонд развития промышленности" подводит итоги первого полугодия 2024 года

АО "Фонд развития промышленности" (входит в группу АО "НУХ "Байтерек") (далее – Фонд) демонстрирует устойчивый рост по ключевым показателям.

По итогам первого полугодия 2024 года объем портфеля Фонда достиг 1,6 трлн тенге, основную часть которого формируют проекты малого и среднего бизнеса – 1320 проектов, что составляет 93,2% от общего числа поддержанных проектов. В марте текущего года были выплачены дивиденды в размере 23,5 млрд тенге, что равно 100% от чистой прибыли за 2023 год. Привлеченные в экономику инвестиции за полугодие составили 357,5 млрд тенге.

Фонд является оператором Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы, утвержденной Постановлением правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года № 846. Финансирование проектов обрабатывающей промышленности осуществляется Фондом по ставкам от 3 до 9%, включая ставку 3% для проектов легкой промышленности.

В портфеле Фонда 82 профинансированных проекта в сфере обрабатывающей промышленности на сумму порядка 709 млрд тенге, из которых 32 проекта на сумму 255,7 млрд тенге были поддержаны в первом полугодии 2024 года.

В рамках развития транспортной инфраструктуры инструмент лизинга, предоставляемый Фондом, позволил обновить более 4600 единиц автобусов, в том числе в 2024 году 450 единиц автобусов, в таких регионах как Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Мангистауская, Кызылординская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская области, города Алматы и Астана, области Жетісу и Ұлытау. Немаловажно отметить, что ранее совместно с Министерством образования Республики Казахстан в 16 регионах страны обновлены школьные автобусы в количестве 515 единиц.

Для развития транспортно-логистического потенциала страны через инструменты Фонда в текущем году закуплено 157 пассажирских вагонов и 2000 грузовых вагонов.

Кроме того, Фонд активно ведет работу по внедрению принципов ESG, поддерживая проекты, направленные на устойчивое развитие. Основные мероприятия, проводимые Фондом в этом направлении, включают поддержку зеленых проектов, развитие инструментов устойчивого финансирования, управление ESG-рисками и повышение прозрачности. Также до конца текущего года планируется получение ESG рейтинга. За первое полугодие 2024 года Фонд успешно осуществил дебютный выпуск социальных облигаций на бирже AIX, направленные на приобретение машин скорой помощи для Акмолинской и Кызылординской областей, с целью улучшения социальной инфраструктуры и повышению качества медицинской помощи в регионах. В целом, через лизинговый механизм Фонда обновлено более 1500 единиц санитарного транспорта в регионах страны.

В рамках Концепции перехода Республики Казахстан к "зеленой экономике" Фонд совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан запустил программу по переработке, сортировке и утилизации отходов. Согласно данной программе, сформирован пул из инвестиционных проектов в области управления отходами за счет средств утилизационных платежей. В рамках данного направления в текущем году будут профинансированы проекты на сумму порядка 70 млрд тенге.

В текущем году 24 профинансированных на сумму порядка 209 млрд тенге Фондом проектов введутся в эксплуатацию в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях, в городах Алматы, Астана и Шымкент, а также в областях Абай и Жетісу, где будет обеспечено создание и сохранение более 4,6 тысячи рабочих мест в отрасли обрабатывающей промышленности.

Согласно принятому в декабре 2021 года Закону о промышленной политике, Фонд осуществляет финансирование проектов исключительно в национальной валюте, валютных сделок и займов не имеется. Важно отметить, что Фонд не ставит перед собой цель максимизации прибыли. Деятельность осуществляется на основе безубыточности. Маржа обеспечивает только возмещение операционных расходов и покрытие рисков по реализуемым проектам.

В рамках оптимизации бизнес-процессов и сокращения сроков рассмотрения заявок разработана и внедрена система "Личный кабинет" для подачи заявок и договоров в онлайн формате (процедура упрощает подачу заявки, сокращает срок, так как не требуется личное присутствие заявителя, поскольку заявка подписывается ЭЦП ключом).

С целью широкого охвата потенциальных заявителей Фондом создана региональная дирекция, специалисты которой находятся в пяти регионах страны (консультируют потенциальных заявителей по оформлению, сбору и предоставлению пакета документов на экспертизу): г. Атырау, г. Шымкент, г. Павлодар, г. Костанай, г. Актау.