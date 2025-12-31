Курс доллара вырос на торгах перед Новым годом

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 31 декабря 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 505,53 тенге, поднвшись на 3,02 тенге.

Торгов по российскому рублю не проводилось.

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,12 тенге (+0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,4-515,8 тенге, евро – по 591,9-601,9 тенге, рубли – по 6,14-6,41.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 31 декабря.

Так, мартовский фьючерс на нефть Brent подешевел на 0,3%, до $61,16 за баррель.

Цена на WTI с поставкой в феврале составила $57,79 за баррель, снизившись на 0,3%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 502,57 тенге, евро – 591,68 тенге, рубля – 6,42 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 31 декабря, можно здесь.