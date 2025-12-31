#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Финансы

Курсы валют на праздничные дни: 1, 2, 3, 4 января

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 17:11 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 31 декабря 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 505,73 тенге, поднявшись на 3,22 тенге.

Курс российского рубля снизился до 6,31 тенге (-0,11).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,12 тенге (+0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,2-516,8 тенге, евро – по 592,6-602,9 тенге, рубли – по 6,13-6,41.

Утром 31 декабря Национальный банк установил курс доллара в 502,57 тенге, евро – 591,68 тенге, рубля – 6,42 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Курсы валют на выходные дни: 18 и 19 января
17:10, 17 января 2025
Курсы валют на выходные дни: 18 и 19 января
Курсы валют на праздничные дни: с 21 по 25 марта
19:17, 20 марта 2025
Курсы валют на праздничные дни: с 21 по 25 марта
Курсы валют на праздничные и выходные дни 9-11 мая
17:10, 08 мая 2025
Курсы валют на праздничные и выходные дни 9-11 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: