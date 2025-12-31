Курсы валют на праздничные дни: 1, 2, 3, 4 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 31 декабря 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 505,73 тенге, поднявшись на 3,22 тенге. Курс российского рубля снизился до 6,31 тенге (-0,11). Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,12 тенге (+0,09). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,2-516,8 тенге, евро – по 592,6-602,9 тенге, рубли – по 6,13-6,41. Утром 31 декабря Национальный банк установил курс доллара в 502,57 тенге, евро – 591,68 тенге, рубля – 6,42 тенге.

