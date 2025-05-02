Курсы валют на выходные дни: 3 и 4 мая

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 2 мая 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,20 тенге, поднявшись на 3,72 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,26 тенге (-0,04).

Торги по китайскому юаню не проводились в связи с праздничным днем в России в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,7-519,1 тенге, евро – по 584,5-588,5 тенге, рубли – по 6,11-6,23 тенге.

Утром 2 мая Национальный банк установил курс доллара в 512,34 тенге, евро – 582,07 тенге, рубля – 6,31 тенге.