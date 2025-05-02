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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 3 и 4 мая

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 17:09 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 2 мая 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,20 тенге, поднявшись на 3,72 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,26 тенге (-0,04).

Торги по китайскому юаню не проводились в связи с праздничным днем в России в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,7-519,1 тенге, евро – по 584,5-588,5 тенге, рубли – по 6,11-6,23 тенге. 

Утром 2 мая Национальный банк установил курс доллара в 512,34 тенге, евро – 582,07 тенге, рубля – 6,31 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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