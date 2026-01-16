Цены и документы для оформления паспорта и водительских прав для казахстанцев в 2026 году
Важную и полезную информацию опубликовали сегодня, 16 января 2026 года, в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".
Известно, что на сегодняшний день изготовление паспорта (36 страниц) составляет 34 600 тенге, паспорта (48 страниц) – 51 900 тенге, детского паспорта – 17 300 тенге.
Стоит уточнить, что детский паспорт состоит из 24 страниц.
Для ребенка младше 12 лет паспорт действует в течение 5 лет, от 12 до 16 лет – в течение 10 лет.
Для оформления детского паспорта существует свой перечень документов:
- Свидетельство о рождении.
- Удостоверение личности родителя.
- Квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины.
- Паспорт гражданина Казахстана (при его наличии).
Присутствие одного из родителей обязательно.
Перечень документов для оформления паспорта совершеннолетнего выглядит немного иначе:
- Удостоверение личности гражданина РК.
- Паспорт гражданина РК при обмене.
- Квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины.
Далее речь идет об удостоверении личности и водительских правах. Их стоимость в 2026 году составляет 865 тенге и 5406 тенге, соответственно.
При оформлении первичного удостоверения личности по достижении 16 лет необходимо предоставить:
- Свидетельство о рождении.
- Удостоверение личности родителя.
- Квитанцию об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины.
- Паспорт гражданина Казахстана (при его наличии).
Присутствие одного из родителей обязательно.
Чтобы поменять удостоверение, требуется предоставить старый документ, квитанцию об уплате и паспорт (при его наличии).
Для оформления водительского удостоверения казахстанцам понадобятся:
- Удостоверение личности.
- Медицинская справка (Форма 073/у, подтягивается с электронных баз).
- Свидетельство об окончании автошколы (подтягивается с электронных баз).
- Квитанция об оплате госпошлины.
