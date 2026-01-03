Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 3 января 2026 года

Подборка средневзвешенных курсов покупки и продажи валют (доллара, евро и рубля) в Национальном банке Казахстана и обменных пунктах Астаны, Алматы, Шымкента на 3 января 2026 года (на 12:26) – в материале Zakon.kz.

Так, по состоянию на 3 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК составляют:

доллар – 505,53 тенге;

евро – 593,44 тенге;

российский рубль – 6,34 тенге;

китайский юань – 72,33 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 506,93 тенге, продажи – 514 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 592,98 тенге, продажи – 602,98 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,17 тенге, продажи – 6,47 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 507,58 тенге, продажи – 512,46 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 593,53 тенге, продажи – 602,61 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,07 тенге, продажи – 6,37 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,55 тенге, продажи – 513,41 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 591,3 тенге, продажи – 600,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,22 тенге, продажи – 6,36.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

