Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 2 января
По состоянию на 2 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 505,73 тенге; евро – 595 тенге; российский рубль – 6,31 тенге; китайский юань – 72,12 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
510 тенге на покупку, 517 тенге на продажу.
Курс евро:
592,07 тенге на покупку, 602 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,20 тенге на покупку, 6,49 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
509,08 тенге на покупку, 515,24 тенге на продажу.
Курс евро:
594,03 тенге на покупку, 604 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,07 тенге на покупку, 6,4 тенге на продажу.
