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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 26 июля

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Как изменились средневзвешенные курсы покупки и продажи валют (доллара, евро и рубля) в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента сегодня, 26 июля 2025 года, – в материале Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 544,87 тенге, евро – 639,02 тенге, рубля – 6,88 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени, цены на иностранные валюты могут колебаться. Покупающая и продающая сторона – обменные пункты.

Астана

Средний курс доллара:

На покупку – 541,79, на продажу – 549,52.

Средний курс евро:

На покупку – 625,08, на продажу – 643,7.

Средний курс рубля:

На покупку – 6,75, на продажу – 6,9.

Алматы

Средний курс доллара:

На покупку – 545,82, на продажу – 549,51.

Средний курс евро:

На покупку – 636,45, на продажу – 642,84.

Средний курс рубля:

На покупку – 6,76, на продажу – 6,87.

Шымкент

Средний курс доллара:

На покупку – 544,73, на продажу – 547,73.

Средний курс евро:

На покупку – 635,86, на продажу – 641,5.

Средний курс рубля:

На покупку – 6,74, на продажу – 6,8.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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