Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 26 июля

Фото: Zakon.kz

Как изменились средневзвешенные курсы покупки и продажи валют (доллара, евро и рубля) в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента сегодня, 26 июля 2025 года, – в материале Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 544,87 тенге, евро – 639,02 тенге, рубля – 6,88 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени, цены на иностранные валюты могут колебаться. Покупающая и продающая сторона – обменные пункты. Астана Средний курс доллара: На покупку – 541,79, на продажу – 549,52. Средний курс евро: На покупку – 625,08, на продажу – 643,7. Средний курс рубля: На покупку – 6,75, на продажу – 6,9. Алматы Средний курс доллара: На покупку – 545,82, на продажу – 549,51. Средний курс евро: На покупку – 636,45, на продажу – 642,84. Средний курс рубля: На покупку – 6,76, на продажу – 6,87. Шымкент Средний курс доллара: На покупку – 544,73, на продажу – 547,73. Средний курс евро: На покупку – 635,86, на продажу – 641,5. Средний курс рубля: На покупку – 6,74, на продажу – 6,8. Материал по теме Глава Нацбанка сделал важное заявление по курсу тенге 25 июля 2025 года сообщалось, что доллар продолжает бить рекорды на торгах. По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 544,87 тенге, поднявшись еще на 2,79 тенге.

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