#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Финансы

Венесуэльский гамбит: как операция США перекраивает рынок нефти и чем это грозит Казахстану

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 11:22 Фото: unsplash
События в Каракасе, развернувшиеся в начале января 2026 года, стали самым громким геополитическим потрясением десятилетия, создав новую реальность на мировом рынке энергоносителей, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что 3 января президент США Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции на территории Венесуэлы, в ходе которой были задержаны президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Сегодня в 22:00 по времени Астаны Мадуро и его жена появятся на первом судебном заседании в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Дональд Трамп объявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой, пока не будет достигнут надлежащий переход власти.

Реакция биржи: нефть не подорожала

На фоне этих событий многие аналитики ожидали лихорадку на нефтяном рынке – ведь Венесуэла стоит на первом месте по запасам нефти. Однако, вопреки ожиданиям "ценового взрыва", трейдеры отреагировали на падение Каракаса парадоксальным спокойствием.

В понедельник, 5 января, после открытия торгов на лондонской бирже ICE стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent продемонстрировала снижение. На минимуме цена опускалась на 1,23%, до отметки 60 долларов за баррель. Сейчас падение замедлилось до 0,33%, зафиксировав котировки на уровне 60,6 доллара за баррель.

Слабая реакция, скорее всего, объясняется двумя факторами:

  1. Избыток предложения. Мировой рынок перенасыщен сырьем, и временная блокировка венесуэльских портов не создала физического дефицита.
  2. Ожидания экспансии. Инвесторы закладывают в цену будущий профицит. Если американские инвестиции и технологии вернутся в Венесуэлу, рынок может получить дополнительные 1,5-2 млн баррелей в сутки.
"В долгосрочной перспективе это станет мощным сдерживающим фактором для роста котировок. При прочих равных мы можем увидеть снижение цен до 53-55 долларов за баррель".Независимый эксперт Дмитрий Лютягин

цены нефть, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 11:22

Фото: Zakon.kz

Геополитический контекст

Для Белого дома операция в Венесуэле имеет не только экономический, но и стратегический смысл. Трамп не скрывает: главная цель – доминирование на западном полушарии. Зарубежные инвестиции в нефтяную индустрию Венесуэлы будут заменены американским капиталом, в частности, расширением присутствия Chevron.

Однако, по мнению аналитиков, быстрого "залива" рынка венесуэльской нефтью не будет. Причин несколько.

  1. Инфраструктурный коллапс. Годы недоинвестирования разрушили отрасль.
  2. Сложность добычи. Венесуэльская нефть тяжелая и вязкая, требующая смешивания и дорогих технологий переработки.
  3. Ценовой порог. Чтобы добыча в Венесуэле стала коммерчески эффективной, мировые цены должны оставаться на достаточно высоком уровне, что противоречит планам США по снижению стоимости топлива.

Казахстанский интерес

Для Казахстана события в Каракасе – тревожный сигнал. Снижение мировых цен на нефть бьет по самому больному месту отечественной экономики.

Первый момент. Минэнерго РК ранее заявляло, что "комфортный коридор" для Казахстана – это 75-85 долларов за баррель. Именно такая цена позволяет обеспечивать инвестиции в поддержание добычи и наполнять бюджет. Текущие 60 долларов – это уже грань рентабельности для многих проектов и вызов для государственных расходов.

Второй момент: снижение нефтяных котировок традиционно ведет к ослаблению тенге. Это в свою очередь разгоняет инфляцию через удорожание импорта и увеличивает нагрузку на обслуживание внешнего долга. На фоне неопределенности эксперты фиксируют усиление оттока капитала: инвесторы уходят из тенговых активов в золото, иену или швейцарский франк.

Наконец, третий момент – новая конкуренция. Венесуэльская нефть по своим характеристикам является прямым конкурентом тяжелых сортов из других стран. Если США добьются роста добычи в Венесуэле, казахстанской нефти придется либо бороться за долю рынка через увеличение дисконтов, либо уступать позиции.

Правительство Казахстана уже проявило осторожность, пересмотрев прогнозную цену на нефть до 60 долларов за баррель. Однако текущая ситуация показывает, что этот уровень может стать не "дном", а новой нормой – ведь если Вашингтону удастся реализовать план по превращению Венесуэлы в подконтрольного нефтяного гиганта, эра высоких цен на нефть может закончиться.

О всех главных событиях в Венесуэле вы можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Американские фондовые индексы пошли на спад на фоне геополитических событий
14:04, 27 июня 2023
Американские фондовые индексы пошли на спад на фоне геополитических событий
ОПЕК верит в нефть, а рынок – не очень
11:30, 12 декабря 2025
ОПЕК верит в нефть, а рынок – не очень
Цены на нефть замерли в ожидании важного сообщения из США
17:15, 11 июня 2024
Цены на нефть замерли в ожидании важного сообщения из США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: