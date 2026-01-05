Венесуэльский гамбит: как операция США перекраивает рынок нефти и чем это грозит Казахстану

События в Каракасе, развернувшиеся в начале января 2026 года, стали самым громким геополитическим потрясением десятилетия, создав новую реальность на мировом рынке энергоносителей, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что 3 января президент США Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции на территории Венесуэлы, в ходе которой были задержаны президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Сегодня в 22:00 по времени Астаны Мадуро и его жена появятся на первом судебном заседании в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Дональд Трамп объявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой, пока не будет достигнут надлежащий переход власти.

Реакция биржи: нефть не подорожала

На фоне этих событий многие аналитики ожидали лихорадку на нефтяном рынке – ведь Венесуэла стоит на первом месте по запасам нефти. Однако, вопреки ожиданиям "ценового взрыва", трейдеры отреагировали на падение Каракаса парадоксальным спокойствием.

В понедельник, 5 января, после открытия торгов на лондонской бирже ICE стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent продемонстрировала снижение. На минимуме цена опускалась на 1,23%, до отметки 60 долларов за баррель. Сейчас падение замедлилось до 0,33%, зафиксировав котировки на уровне 60,6 доллара за баррель.

Слабая реакция, скорее всего, объясняется двумя факторами:

Избыток предложения. Мировой рынок перенасыщен сырьем, и временная блокировка венесуэльских портов не создала физического дефицита. Ожидания экспансии. Инвесторы закладывают в цену будущий профицит. Если американские инвестиции и технологии вернутся в Венесуэлу, рынок может получить дополнительные 1,5-2 млн баррелей в сутки.

"В долгосрочной перспективе это станет мощным сдерживающим фактором для роста котировок. При прочих равных мы можем увидеть снижение цен до 53-55 долларов за баррель". Независимый эксперт Дмитрий Лютягин

Фото: Zakon.kz

Геополитический контекст

Для Белого дома операция в Венесуэле имеет не только экономический, но и стратегический смысл. Трамп не скрывает: главная цель – доминирование на западном полушарии. Зарубежные инвестиции в нефтяную индустрию Венесуэлы будут заменены американским капиталом, в частности, расширением присутствия Chevron.

Однако, по мнению аналитиков, быстрого "залива" рынка венесуэльской нефтью не будет. Причин несколько.

Инфраструктурный коллапс. Годы недоинвестирования разрушили отрасль. Сложность добычи. Венесуэльская нефть тяжелая и вязкая, требующая смешивания и дорогих технологий переработки. Ценовой порог. Чтобы добыча в Венесуэле стала коммерчески эффективной, мировые цены должны оставаться на достаточно высоком уровне, что противоречит планам США по снижению стоимости топлива.

Казахстанский интерес

Для Казахстана события в Каракасе – тревожный сигнал. Снижение мировых цен на нефть бьет по самому больному месту отечественной экономики.

Первый момент. Минэнерго РК ранее заявляло, что "комфортный коридор" для Казахстана – это 75-85 долларов за баррель. Именно такая цена позволяет обеспечивать инвестиции в поддержание добычи и наполнять бюджет. Текущие 60 долларов – это уже грань рентабельности для многих проектов и вызов для государственных расходов.

Второй момент: снижение нефтяных котировок традиционно ведет к ослаблению тенге. Это в свою очередь разгоняет инфляцию через удорожание импорта и увеличивает нагрузку на обслуживание внешнего долга. На фоне неопределенности эксперты фиксируют усиление оттока капитала: инвесторы уходят из тенговых активов в золото, иену или швейцарский франк.

Наконец, третий момент – новая конкуренция. Венесуэльская нефть по своим характеристикам является прямым конкурентом тяжелых сортов из других стран. Если США добьются роста добычи в Венесуэле, казахстанской нефти придется либо бороться за долю рынка через увеличение дисконтов, либо уступать позиции.

Правительство Казахстана уже проявило осторожность, пересмотрев прогнозную цену на нефть до 60 долларов за баррель. Однако текущая ситуация показывает, что этот уровень может стать не "дном", а новой нормой – ведь если Вашингтону удастся реализовать план по превращению Венесуэлы в подконтрольного нефтяного гиганта, эра высоких цен на нефть может закончиться.

