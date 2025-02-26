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Экономика и бизнес

Комфортную цену на казахстанскую нефть назвали в Минэнерго

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 21:30 Фото: pixabay
Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на брифинге 26 февраля рассказал, готово ли его министерство к падению цен на нефть, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какой нижний порог цены на нефть будет критичным для Казахстана.

"По диапазону цены – для Казахстана и для всех производителей нефти, в том числе на уровне консультаций, которые мы проводим в рамках ОПЕК+, диапазон 75-85 долларов за баррель комфортный для того, чтобы поддержать добычу и обеспечить соответствующие инвестиции для поддержания планки в будущем", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Он подчеркнул, что у правительства есть различные сценарии цен на нефть, при которых будут предприняты соответствующие меры.

Несмотря на то, что Казахстан проводит диверсификацию экономики, уходя от "ресурсной зависимости", продажа нефти играет огромную роль в республиканском бюджете. Какими будут цены на "черное золото" в 2025 году, можно прочитать здесь.

Мадина Мамырханова
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