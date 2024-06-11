Цены на нефть замерли в ожидании важного сообщения из США

12 июня 2024 года в мировой экономике произойдут три важных события. Это публикация ежемесячных отчетов по нефтяному рынку от ОПЕК и от Международного энергетического агентства и, самое главное, решение Федеральной резервной системы США о ключевой ставке, сообщает Zakon.kz.

Скорее всего, Федеральная резервная система США оставит ключевую ставку без изменений, на уровне 5,25–5,5%, считают аналитики. В пояснительной записке ФРС указала на то, что, хотя ВВП США за три месяца текущего года вырос на 1,3%, инфляция в стране все еще слишком высокая – 3,4% (апрель 2024 года).

Если ФРС оставит ключевую ставку без изменений, стоимость нефти марки Brent закрепится на лето на уровне 80-83 доллара за баррель.

Сегодня стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE колебалась на несколько десятых процента и замерла на уровне 81,56 за баррель по состоянию на 17:00 по времени Астаны.

Стоимость нефти 11 июня 2024 года. Иллюстрация: profinance

Похоже, что цена в 80 долларов за баррель устраивает всех, прежде всего страны ОПЕК+. Картель вообще в этом году проводил достаточно умную и гибкую политику. Любой ценой нужно было удержать стоимость нефти в нынешнем диапазоне.



Если бы члены ОПЕК и их партнеры объявили о новом сокращении нефтедобычи, то они бы просто проиграли, уступив свою долю рынка странам, не входящим в картель (Катар, Индонезия, Ангола и т. д.). Уже сегодня доля ОПЕК+ в глобальной продаже нефти и газа составляет всего 39,8% от рынка, снижение за четыре года достигло более 7%.

Поэтому страны ОПЕК+ сделали "ход конем", потребовав от ряда участников сократить нефтедобычу в июне – сентябре 2024 года. Это позволит, по мнению экспертов, сохранить комфортную цену на нефть хотя бы до осени 2024 года.

Ограничения на добычу нефти для партнеров ОПЕК. Фото: OPEC

А осенью может случиться многое. Во-первых, ФРС может пойти на снижение ставки на 0,25 п. п. Это ослабление ждали завтра, но сохраняющаяся высокая инфляция не позволит этого сделать.



Во-вторых, осенью может начаться если не оживление, то остановка спада китайской экономики. В апреле 2024 года МВФ сделал прогноз, согласно которому темпы прироста ВВП в КНР замедлятся с 5,2% в 2023 году до 4,6% в этом году. Однако уже в конце мая тот же Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Китая в 2024 году до 5%. Как гласит сложная формулировка из пресс-релиза МВФ, "оценка улучшены на 0,4 процентного пункта по сравнению с апрельским прогнозом благодаря сильным данным по китайскому ВВП за первый квартал и недавним мерам властей по стимулированию изменений в секторе недвижимости и оказанию макроэкономической поддержки с целью повышения внутреннего спроса".

Эксперты Финансово-экономического управления КПК КНР, напротив, прогнозируют подъем экономики страны чуть ли не до допандемийного уровня уже в этом году. По их мнению, восстановление начнется благодаря низкому уровню потребительских цен и небольшому размеру госдолга.

И тогда Китай начнет покупать еще больше нефти и газа. О том, что КНР забирает львиную долю мирового рынка нефти уже сегодня, говорит признание исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, сделанное в 2023 году (цитата – Bloomberg).

"На нефтяном рынке, как обычно, много неопределенности, и если мне нужно выбрать самую важную, то это Китай. Из роста мирового спроса на нефть более чем на 2 млн баррелей в сутки, которого мы ожидаем, 60% приходится на Китай". Фатих Бирол

Но и решение ФРС по возможному ослаблению монетарной политики, и разгон "китайской экономической машины" произойдут только осенью. Осенью же вступит в финальную фазу предвыборная компания в США, и, возможно, начнет действовать мирный план в Палестине.

Пока же впереди – два с половиной летних месяца, которые очень могут помочь бюджету Казахстана, если цена на нефть продержится в районе 80 долларов за баррель.

Ранее мы сообщали, что последнее решение ОПЕК+ стабилизировать цены на черное золото для Казахстана – однозначный плюс, поскольку в бюджете на 2024-2026 год закладывалась стоимость нефти именно 80 долларов за баррель. Говоря другими словами, каждый доллар сверх этой суммы пойдет в Национальный фонд, что в конечном итоге выгодно всем и каждому.