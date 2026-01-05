#Казахстан в сравнении
Финансы

Новое заявление по курсу тенге сделал Нацбанк

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 15:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 5 января 2026 года, Национальный банк Казахстана (НБК) опубликовал информационное сообщение по валютному рынку, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что по итогам декабря 2025 года курс тенге укрепился на 1,3%, до 505,73 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 280 млн долларов до 359 млн долларов. Общий объем торгов составил 7,9 млрд долларов.

"В целом по итогам 2025 года курс тенге укрепился на 3,7% – с 525,10 до 505,73 тенге за доллар. Объем торгов составил 63 млрд долларов, увеличившись на 15% г/г... В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки", – заявили в пресс-службе НБК.

Подчеркивается, что Нацбанк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов (ЗВР).

Также сообщается, что для выделения трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирования инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал в декабре 2025-го из Национального фонда было продано 400 млн долларов, что составило 5% от общего объема торгов, или около 18 млн долларов в день. При этом всего в 2025 году из Нацфонда было продано 8,2 млрд долларов.

"По прогнозным заявкам правительства для конвертации трансфертов в республиканский бюджет в январе 2026 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 350 до 450 млн долларов".Пресс-служба НБК

По данным монетарного регулятора, в рамках операций зеркалирования в декабре было стерилизовано 475 млрд тенге. Всего в 2025 году в рамках операций зеркалирования продажи из золотовалютных резервов (ЗВР) составили 7 млрд долларов.

"В течение первого квартала 2026 года в рамках операций зеркалирования в целях нейтрализации прогнозной эмиссии от реализации приоритетного права, а также с учетом оставшейся неизъятой ликвидности за 2025 год на фоне существенного роста цены на золото планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте порядка 1,1 трлн тенге".Пресс-служба НБК

Отмечается, что при проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

"Валютные интервенции в декабре Национальным банком не проводились".Пресс-служба НБК

Вместе с тем сообщается, что объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 315 млн долларов.

"В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов в декабре. Покупка валюты в январе также не запланирована".Пресс-служба НБК

4 декабря 2025 года Нацбанк Казахстана выступал с важным заявлением в связи с укреплением тенге к доллару. Подробнее об этом – по ссылке.

