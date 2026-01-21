Подешевеют ли кредиты в Казахстане: аналитики дали прогноз по базовой ставке

В пятницу, 23 января, Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК вынесет вердикт по базовой ставке. Фактически весь рынок, включая зарубежных специалистов, уверен: снижения не будет. На чем основано такое убеждение – в материале Zakon.kz.

Экономист Эльдар Шамсутдинов, анализируя свежий отчет Goldman Sachs, отмечает парадоксальную ситуацию: цифры кричат о замедлении инфляции, но Нацбанк остается непоколебим. Он удержит планку в 18,00% и продолжит "закручивать гайки", игнорируя позитивные отчеты за конец прошлого года. Регулятор опасается, что январский скачок НДС обнулит все успехи по сдерживанию цен, – полагают в ведущем инвестиционном банке мира – Goldman Sachs.

Цифры в пользу "голубей"

Данные за четвертый квартал 2025 года выглядят оптимистично. Инфляционный импульс (очищенный от сезонности) упал с 1,1% до 0,7% в месяц. Если перевести это в годовые темпы, то рост цен замедлился с 13,9% до внушительных 8,7%. Медианная инфляция в декабре и вовсе рухнула до 0,4%, вернувшись к уровням годичной давности.

В дополнение к этому:

Тенге окреп: с сентября нацвалюта прибавила 5% за счет притока иностранного капитала.

с сентября нацвалюта прибавила 5% за счет притока иностранного капитала. Кредитование замерло: в ноябре рынок кредитов ушел в "минус" – высокие ставки и жесткие требования регулятора наконец охладили пыл заемщиков.

Почему НБК сохранит "ястребиную" хватку

Несмотря на эти мягкие сигналы, Goldman Sachs прогнозирует крайне жесткую риторику регулятора. Главный страх Нацбанка – повышение НДС на 4 процентных пункта в январе. Регулятор опасается мощных вторичных эффектов: бизнес переложит налоги в ценники, что при текущих высоких ожиданиях населения может сорвать инфляцию в штопор.

Шамсутдинов указывает на то, что Нацбанк и правительство теперь работают в плотной связке. Избыточную тенговую массу будут жестко "стерилизовать" через продажу валюты и выпуск краткосрочных нот. Цель одна – удержать тенге и не дать ценам сорваться с цепи.

"Ожидается, что это станет фактором поддержки стабильности тенге в течение года и будет способствовать замедлению месячной инфляционной динамики". Goldman Sachs

Когда же ждать облегчения?

Хотя Нацбанк официально исключает снижение ставки до середины 2026 года, международные эксперты видят "окно возможностей". По прогнозу Goldman Sachs, если в феврале базовая инфляция продолжит падать, регулятор может решиться на первое осторожное снижение уже во втором квартале.

Конечная цель на год – 16,00%. Но путь к этим заветным цифрам лежит через жесткий контроль и "ястребиные" заявления, которыми, скорее всего, и запомнится предстоящая пятница.

Отметим, что несколько дней назад в опросе Нацбанка РК респонденты спрогнозировали сохранение базовой ставки на уровне 16,0% к концу 2026 года. На 2027 год медианная оценка снижена до 12,5%, а в 2028 году по мере ослабления инфляционного давления ставка может опуститься до 10,0%.