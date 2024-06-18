Почему продолжает падать тенге

На текущей неделе тенге снова стал ослабевать к иностранным валютам, почему это происходит, в материале Zakon.kz.

В обменниках Казахстана курс доллара к обеду 18 мая вырос до 456-458 тенге. С чем может быть связано столь заметное снижение нацвалюты на этой неделе, объяснили аналитики.

"Курс казахстанского тенге в паре с долларом США снижается достаточно быстро. На фоне удорожания энергоносителей это может выглядеть необычно", – считает аналитик Анна Бодрова.

Снижение происходит несмотря на рост барреля нефти Brent до 84,10 доллара. Но, как отметила аналитик, пока фактор сырья не может сформировать полноценную опору для тенге. По ее мнению, основная причина ослабления тенге может быть связана с действиями Нацбанка Казахстана в плане бюджетных трансфертов.

"Не исключено также, что имеют место рыночные реакции из-за проблем МосБиржи с валютными сессиями", – добавила Анна Бодрова.

Фото: Национальный банк РК

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) сообщали, что в понедельник валютные торги по паре USD/KZT открылись заметным ростом вверх на фоне повышенного спроса на инвалюту. В результате по итогам торгов понедельника курс USD/KZT вырос до 453,06 тенге за доллар или чуть более, чем на 2 тенге. Таким образом, нацвалюта потеряла "набранное на предыдущих двух сессиях преимущество".

"На стороне спроса в середине года традиционно выступает активный сезон отпусков, ускорение освоения бюджетных средств (рост импорта товаров), обслуживание внешних обязательств, а также выход нерезидентов из тенговых активов". АФК

По данным ассоциации, объем краткосрочных нот Нацбанка, принадлежащих иностранным инвесторам, за прошедшую неделю сократился почти в два раза – с 44 до 22,9 млрд тенге, или на 48%. Для сравнения: в середине апреля показатель был почти в пять раз выше – 105,7 млрд тенге. Также отмечается, что выход нерезидентов из тенговых активов может быть обусловлен ожиданиями сужения дифференциала ставок с развитыми странами.