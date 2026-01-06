Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,26 тенге, евро – 597,61 тенге, рубля – 6,32 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 512,9 тенге, продажи – 519,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 599,9 тенге, продажи – 609,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,20 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 514,9 тенге, продажи – 518,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 601,2 тенге, продажи – 607,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,17 тенге, продажи – 6,37 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 513,9 тенге, продажи – 516,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 596,6 тенге, продажи – 603,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,24 тенге, продажи – 6,35.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.