Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 января

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 6 января 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,26 тенге, евро – 597,61 тенге, рубля – 6,32 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 512,9 тенге, продажи – 519,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 599,9 тенге, продажи – 609,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,20 тенге, продажи – 6,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 514,9 тенге, продажи – 518,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 601,2 тенге, продажи – 607,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,17 тенге, продажи – 6,37 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 513,9 тенге, продажи – 516,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 596,6 тенге, продажи – 603,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,24 тенге, продажи – 6,35. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

