Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 11:08 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 6 февраля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 495,1 тенге, евро – 583,72 тенге, рубля – 6,46 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 492 тенге, продажи – 499 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 580 тенге, продажи – 590 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 494,5 тенге, продажи – 497,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 582 тенге, продажи – 587 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,53 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 495 тенге, продажи – 497,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 581,7 тенге, продажи – 588,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,53.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
