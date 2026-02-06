Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 495,1 тенге, евро – 583,72 тенге, рубля – 6,46 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 492 тенге, продажи – 499 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 580 тенге, продажи – 590 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 494,5 тенге, продажи – 497,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 582 тенге, продажи – 587 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,53 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 495 тенге, продажи – 497,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 581,7 тенге, продажи – 588,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,53.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.