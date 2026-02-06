Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 февраля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 6 февраля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 495,1 тенге, евро – 583,72 тенге, рубля – 6,46 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 492 тенге, продажи – 499 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 580 тенге, продажи – 590 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 494,5 тенге, продажи – 497,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 582 тенге, продажи – 587 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,53 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 495 тенге, продажи – 497,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 581,7 тенге, продажи – 588,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,53. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

