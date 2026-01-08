Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 января

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 8 января 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,83 тенге, евро – 600,58 тенге, рубля – 6,36 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 517 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 595 тенге, продажи – 605,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,15 тенге, продажи – 6,50 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 511,8 тенге, продажи – 515,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 596,3 тенге, продажи – 602,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,19 тенге, продажи – 6,36 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 512,6 тенге, продажи – 514,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 595,3 тенге, продажи – 602,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,26 тенге, продажи – 6,36. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

