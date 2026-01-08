Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,83 тенге, евро – 600,58 тенге, рубля – 6,36 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 517 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 595 тенге, продажи – 605,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,15 тенге, продажи – 6,50 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 511,8 тенге, продажи – 515,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 596,3 тенге, продажи – 602,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,19 тенге, продажи – 6,36 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 512,6 тенге, продажи – 514,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 595,3 тенге, продажи – 602,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,26 тенге, продажи – 6,36.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.