Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 января

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 15 января 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,43 тенге, евро – 594,86 тенге, рубля – 6,49 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 517 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 591 тенге, продажи – 601 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,8 тенге, продажи – 512,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 593,7 тенге, продажи – 598,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,42 тенге, продажи – 6,53 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,7 тенге, продажи – 512,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 593,7 тенге, продажи – 598,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,49. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: