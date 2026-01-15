Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,43 тенге, евро – 594,86 тенге, рубля – 6,49 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 517 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 591 тенге, продажи – 601 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,8 тенге, продажи – 512,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 593,7 тенге, продажи – 598,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,42 тенге, продажи – 6,53 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,7 тенге, продажи – 512,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 593,7 тенге, продажи – 598,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,49.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.