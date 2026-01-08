Казахстан с НДС 16%: налогово-бюджетный разворот

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость в Казахстане повышена до 16%. Формально решение выглядит умеренным, особенно в сравнении с европейскими странами, где НДС давно превышает 20%, сообщает Zakon.kz.

Европейская рамка: где находится Казахстан

В Европе НДС остается одним из ключевых источников бюджетных доходов. Большинство стран удерживают ставки на уровне 20-25%, а отдельные государства идут еще дальше – такие данные следуют из исследования бизнес-аналитика Абзала Нарымбетова.

Самые высокие ставки НДС в Европе:

Венгрия – 27%;

Финляндия – 25,5%;

Дания, Норвегия, Швеция, Хорватия – 25%.

На этом фоне Казахстан с 16% по-прежнему выглядит страной с относительно низкой ставкой налога на потребление.

Минимальные ставки в европейском пространстве распределяются следующим образом:

Швейцария – 8,1%;

Казахстан – 16%;

Люксембург, Босния и Герцеговина – 17%.

Таким образом, Казахстан оказывается ниже фактического минимума стран ЕС, но уже вплотную приближается к нижней границе европейской налоговой модели.

Фото: Zakon.kz

Почему повышение НДС ощущается сильнее, чем выглядит

Несмотря на умеренность ставки в международном сравнении, эффект от повышения НДС в Казахстане нельзя оценивать изолированно. Значение имеет экономическая среда, в которой оно происходит, считает эксперт.

Во-первых, это налоговое администрирование. При сложной практике администрирования НДС рост ставки автоматически увеличивает издержки бизнеса – от кассовых разрывов до роста затрат на сопровождение и споры с налоговыми органами.

Во-вторых, инфляционный фон. Повышение НДС происходит в период устойчиво высокой инфляции, что ускоряет перекладывание налога в конечные цены и усиливает давление на домохозяйства.

"Итоговая нагрузка на бизнес и домохозяйства может оказаться существенно тяжелее, чем кажется "плюс несколько процентов" на бумаге". Абзал Нарымбетов

По мнению аналитика, ключевой вопрос шире самой ставки: что важнее: повысить НДС или эффективнее и прозрачнее расходовать налоговые доходы, чтобы люди и бизнес видели результат в услугах, инфраструктуре и качестве управления?

Логика бюджета и взгляд из-за границы

Повышение НДС является частью более широкого налогово-бюджетного разворота. Как отмечает казахстанский экономист Эльдар Шамсутдинов, ссылаясь на аналитику JP Morgan, изменения в новом Налоговом кодексе знаменуют собой отказ от популистских мер в пользу более жесткой фискальной дисциплины.

По расчетам правительства, весь налоговый пакет должен принести бюджету от 4 до 5 трлн тенге дополнительных поступлений, значительная часть которых обеспечивается именно за счет повышения НДС с 12% до 16%.

Эти доходы позволят:

сократить ненефтяной дефицит до 5% ВВП к 2026 году;

снизить общий дефицит бюджета до 2,5% ВВП в 2026 году (с 2,7% в 2025 году);

компенсировать сокращение трансфертов из Национального фонда за счет роста налоговых поступлений.

В более долгосрочной перспективе правительство ставит цель довести дефицит бюджета до 1,4% ВВП к 2028 году, хотя, как предполагает экономист, для этого могут потребоваться либо дополнительные меры по увеличению доходов, либо повторное наращивание трансфертов из Национального фонда.

Ключевой вопрос для Казахстана

На этом фоне дискуссия о НДС выходит за рамки самой ставки. Вопрос уже не только в том, сколько собирать, а в том, как и на что расходовать.

Для бизнеса и населения принципиально важно видеть, что дополнительные налоговые доходы:

превращаются в качественные государственные услуги;

улучшают инфраструктуру;

повышают эффективность управления;

снижают транзакционные издержки в экономике.

В целом повышение НДС стало частью системного фискального разворота, который позитивно оценивают международные финансовые институты. Но устойчивость этой модели в долгосрочной перспективе будет определяться не только цифрами дефицита, а тем, увидят ли бизнес и граждане реальный результат в качестве государственных услуг и экономического управления.

Ранее мы сообщили, что ожидаемые долгосрочные эффекты от налоговой реформы, такие как повышение фискальной устойчивости и рост доходов, проявятся постепенно, когда система адаптируется и начнет приносить более ощутимые результаты.