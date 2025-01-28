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Финансы

Когда будет принято решение по ставке НДС, рассказал Жумангарин

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 14:40 Фото: pexels
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве 28 января высказался о планах по пересмотру ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, когда будет принято решение по ставке НДС.

"Мы должны целый комплекс вопросов обсудить, нам нужно четкое понимание. Второй вопрос по фонду оплаты труда – там есть определенные статьи, которые мы хотели бы сократить, между собой мы определяемся по количеству статей. Если нам не дадут сократить некоторые статьи расходов, мы не будем поднимать сильно НДС, но тогда не будем сокращать сильно расходы фонда оплаты труда. И третье – я считаю, что мы еще не завершили обсуждение с бизнесом. Также будем разговаривать с депутатами. Примерные сроки – это будет, может, в 15-20 числах февраля – крайний срок, когда нам надо заходить в парламент", – отметил Серик Жумангарин. 

По его словам, ставка НДС в 20% наиболее распространенная в мире.

"Но мы пока не определились. У нас есть ряд консультантов из ведущих экономистов, налоговиков нашей страны, которые проводят различного рода расчеты, стресс-тесты. Мы сделали несколько расчетов на базе макрофинансовой модели Национального банка. Мы пока считаем. Поэтому говорить о том, что окончательное решение правительство приняло и эта ставка обозначена как ключевая, не надо. Но мы говорим о повышении НДС, и реформа нужна. И сегодня глава государства поддержал эту идею в своем докладе. Мы не можем жить в прежних условиях", – заявил он. 

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства озвучил, что необходимо повысить ставку НДС.

Мадина Мамырханова
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