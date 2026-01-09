Казахстану можно не волноваться из-за Венесуэлы – нефть не подешевеет минимум год

Амбициозные планы США по возвращению венесуэльской нефти на мировой рынок вызвали волну обсуждений о возможном обвале цен. Но анализ показывает, что "нефтяной гигант" на поверку оказывается колоссом на глиняных ногах. Почему Каракас не сможет быстро нарастить добычу – в материале Zakon.kz.

План Трампа: нефть по 50 долларов

Дональд Трамп и его советники выстраивают долгосрочную стратегию по установлению доминирования США в нефтяном секторе Венесуэлы. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, американский президент рассчитывает, что этот шаг поможет снизить мировые цены на нефть до желаемой им отметки в 50 долларов за баррель.

Готовящийся в Белом доме план предполагает установление частичного контроля над венесуэльской госкомпанией Petroleos de Venezuela (PDVSA). При этом выручка от реализации сырья не будет поступать напрямую в Каракас. Согласно заявлению Минэнерго США, деньги будут аккумулироваться на специальных американских счетах и распределяться "по усмотрению правительства США" в интересах народов обеих стран. Для запуска этой схемы Вашингтон намерен частично снять санкции.

Миф о 300 миллиардах баррелей

Венесуэла официально считается мировым лидером по запасам нефти, опережая даже Саудовскую Аравию. Однако исследование Rystad Energy, на которое ссылается канал Energy Analytics, вскрывает "парадокс продуктивности".

Обладая 20% мировых запасов, страна производит менее 1% мировой нефти. Эксперты Rystad Energy подчеркивают, что огромная цифра в 303 млрд баррелей – это скорее политический манифест, чем рыночный факт. В середине 2000-х Венесуэла просто переклассифицировала тяжелую нефть пояса Ориноко в категорию "доказанных запасов", что нарушает международные стандарты аудита.

"Венесуэла, имея крупнейшую базу, допустила обвал добычи на 70%. Это классическая иллюстрация "ресурсного проклятия", помноженного на модель управления в стиле ОМГ – проедание капитала без инвестиций". Rystad Energy

Согласно анализу независимых экспертов, если учитывать только рентабельную добычу при текущей инфраструктуре, реальные запасы страны сокращаются до 4-5 млрд баррелей. Остальное – это "бумажная нефть", которую невозможно извлечь без колоссальных вложений. По оценкам Rystad Energy, для восстановления добычи до 3 млн баррелей в сутки к 2040 году Венесуэле требуются инвестиции в размере 183 млрд долларов.

США благодаря сланцевой революции, обладая гораздо меньшей ресурсной базой, удвоили и доказанные запасы (+110%), и добычу (+160%). Сегодня США добывают более 20 млн баррелей в сутки (вместе с конденсатом/NGL) – объем, который Венесуэле не снился даже в лучшие годы.

"Зачем Вашингтону вести войну за венесуэльский битум, добыча которого падает 15 лет подряд, если у себя дома они совершили технологическое чудо, завалив рынок качественной легкой нефтью?". Energy Analytics

Вердикт экономиста: год спокойствия

Несмотря на громкие заголовки, резкого падения цен на нефть из-за венесуэльского фактора не случится. Экономист Расул Рысмамбетов утверждает, что в ближайший год Казахстану можно вообще не волноваться.

По прогнозу Рысмамбетова, даже при самом благоприятном сценарии и заходе таких гигантов, как Chevron, рост добычи в Венесуэле будет крайне медленным:

Первые месяцы: максимум восстановление законсервированных скважин (+10% к текущей добыче). Через полгода: рост до 1,2-1,3 млн баррелей в сутки при условии военной охраны скважин со стороны США. Горизонт в два года: Венесуэла не сможет вернуться к уровню 2 млн баррелей ни при каких условиях.

Добавим к этим аргументам еще один.

Чтобы добыча в Венесуэле стала коммерчески эффективной, мировые цены должны оставаться на достаточно высоком уровне, что прямо противоречит планам США по снижению стоимости топлива.

"Президенты приходят и уходят, а такого гигантского конкурента себе растить никто не будет. Так что венесуэльская нефть – не "медвежий фактор", а, скорее, "медвежонок", которого надо растить". Расул Рысмамбетов

Куда более опасным фактором для мировых цен экономист называет Иран – "настоящего гризли в кустах", который способен нарастить добычу на 0,5 млн баррелей за полгода и реально обвалить котировки.

Фото: Zakon.kz

Выводы для Астаны

И все же главный урок венесуэльского кризиса для Казахстана заключается в том, что геология – это не судьба. Доминирование на рынке XXI века определяется технологиями и себестоимостью извлечения, а не цифрами в отчетах.

Как резюмирует Расул Рысмамбетов, Венесуэла – это "предупредительный тычок" для Казахстана. Стране необходимо ускорить диверсификацию экономики, строительство нефтегазохимии и четвертого НПЗ, чтобы окончательно отойти от сырьевой зависимости.

