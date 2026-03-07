США рассматривают возможность отмены дополнительных санкций в отношении российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его правительство рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти на фоне резкого роста мировых цен в результате конфликта с Ираном, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, это может помочь стабилизировать рынок на фоне резкого роста мировых цен на энергоносители, пишет The Guardian 6 марта 2026 года.

Накануне США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, которая уже находится в море. Решение действует до конца дня 3 апреля 2026 года и распространяется в том числе на суда, попавшие под различные санкционные режимы.

Бессент отметил, что "на воде находятся сотни миллионов баррелей нефти, на которую распространяются санкции". По его словам, снятие ограничений с этих поставок может фактически увеличить доступные запасы на рынке.

В Вашингтоне подчеркивают, что речь не идет о смягчении санкций против Москвы из-за войны в Украине, а лишь о поставках, уже находящихся в пути.

Мировой нефтяной рынок резко отреагировал на конфликт США и Израиля с Ираном и ответные атаки Тегерана в районе Персидского залива. Перебои в Ормузском проливе нарушили поставки и усилили напряжение на энергетическом рынке.

На этом фоне в пятницу нефть подорожала на 8,5%, а за неделю рост цен достиг почти 30%. Стоимость сырья превысила 90 долларов за баррель, что усиливает риск ускорения мировой инфляции.

Экономический советник президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что обсуждает ситуацию с США. В соцсети X он заявил, что западные санкции "оказались пагубными для мировой экономики".

Ранее глава Нацбанка назвал экономические последствия ближневосточного кризиса для Казахстана.