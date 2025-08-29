Нефть сохраняет хрупкую стабильность – причины и прогнозы

После месячного падения цены на нефть завершают неделю в плюсе, но риски профицита предложения растут. Как торговая война США с Индией, стратегия ОПЕК+ и прогнозы гигантов рынка влияют на будущее "черного золота" – в материале Zakon.kz.

Цены на нефть Brent в пятницу 29 августа 2025 года, хоть и опустились до 67,61 доллара за баррель, завершают неделю с небольшим плюсом (+0,27%). Эта хрупкая стабильность скрывает под собой серьезные опасения, которые давят на рынок. Если за месяц нефть марки Brent ослабла на 6,61%, то в моменте ее цена опускалась ниже 68 долларов, а WTI – ниже 64 долларов (например, когда два дня назад США удвоили пошлины на индийские товары до 50% в ответ на продолжение закупок российской нефти). И теперь трейдеры балансируют между геополитическими рисками и фундаментальными факторами, которые сигнализируют о возможном профиците предложения.

Reuters и MUFG о давлении на рынок

По данным Reuters, стабильность на рынке нефти неустойчива, так как инвесторы внимательно следят за конфликтом в Украине и торговыми отношениями США с Индией. США планируют ввести дополнительные тарифы в размере 25% на индийский экспорт, в результате чего общая ставка достигнет 50%. По словам президента Дональда Трампа, это ответ на увеличение Индией закупок российской нефти, которая стала дешевле из-за западных санкций.

Японский финансовый холдинг MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) подтверждает, что нефть слабеет на фоне тарифных трений с Индией и опасений профицита. Хотя индийские НПЗ дали сигнал о сохранении закупок российской нефти, трейдеры уже сообщают о планах увеличения российского экспорта в Индию в сентябре. Этот факт, несмотря на давление со стороны США, подчеркивает ограниченность немедленных перебоев с поставками.

Дополнительный фактор давления – информация о возможном снижении Саудовской Аравией цен на нефть для азиатских покупателей, что говорит о высоком предложении и слабом спросе.

О бэквордации и профиците

Более широкие опасения связаны с тем, что отмена ограничений ОПЕК+ в сочетании с ростом добычи вне картеля может привести рынок к профициту. Хотя ближние спреды Brent остались в бэквордации, их разрыв сократился.

Справка. Бэквордация – это ситуация, когда цена на нефть с ближайшей поставкой выше, чем на будущие месяцы. Это обычно указывает на высокий спрос и дефицит предложения. Сокращение разрыва в спредах означает, что ожидания будущего спроса ослабевают, и трейдеры уже не видят острого дефицита в ближайшей перспективе.

В США ситуация смешанная: активность нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) снизилась, а запасы в Кушинге (ключевой нефтяной хаб в США) упали впервые за два месяца, что подчеркивает неоднозначную внутреннюю картину.

В целом, по прогнозам, настроение на рынке нефти останется под давлением. Средние цены, как ожидается, будут держаться около 63-65 долларов за баррель к концу 2025 года, так как глобальное предложение, вероятно, превысит спрос.

Прогнозы Goldman Sachs и Нацбанка Казахстана

Goldman Sachs делает более пессимистичный прогноз, ожидая снижения Brent к уровню 50 долларов и ниже к концу 2026 года. Этот прогноз основан на трех ключевых факторах.

Профицит предложения: ожидается профицит нефти в среднем 1,8 млн баррелей в сутки с четвертого квартала 2025 по четвертый квартал 2026 года. Рост запасов: предполагается, что коммерческие запасы стран ОЭСР составят треть глобального прироста. Ценовая модель: каждый день спроса, добавленный к коммерческим запасам ОЭСР, снижает справедливую стоимость нефти более чем на 3 доллара за баррель.

Тем временем Нацбанк Казахстана, несмотря на ухудшение инфляционных ожиданий на 2025 год, оставил свой базовый сценарий по цене на нефть Brent без изменений – на уровне 60 долларов за баррель в 2025-2027 годах.

Для Казахстана, как для крупного экспортера, стабильность нефтяных цен имеет критическое значение. Снижение всего на 1 доллар за баррель уменьшает экспортные доходы на 550 млн долларов и сокращает поступления в бюджет на 150 млн долларов. Поэтому любая волатильность на рынке нефти имеет прямые и существенные последствия для экономики страны.