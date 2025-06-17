Цены на нефть могут взлететь до 120 долларов за баррель

Нестабильность на Ближнем Востоке продолжает держать в напряжении мировой нефтяной рынок. Ирано-израильский конфликт, несмотря на отдельные периоды затишья, не позволяет ценам на нефть прийти к равновесию, удерживая их в динамичном диапазоне, сообщает Zakon.kz.

16-17 июня котировки марки Brent переживают сильную волатильность: за 24 часа на фоне ожиданий деэскалации между Ираном и Израилем цены то падали ниже 70 долларов за баррель, то (с возобновлением ракетных ударов) возвращались к 75 долларам. Сегодня в 11:00 по времени Астаны фьючерс на баррель нефти равен 73,54 доллара.

Незакрытый нерв – Ормузский пролив

Сдерживает резкий скачок цен отсутствие прямой и реальной угрозы транспортным потокам нефти, считает аналитик Николай Дудченко.

"Текущих боевых действий недостаточно для значительного изменения котировок, поскольку основной перевалочный узел Ирана на острове Харк, через который осуществляется почти весь нефтяной экспорт страны, остается нетронутым". Николай Дудченко

Обещания перекрыть Ормузский пролив пока остаются лишь угрозами. По данным наблюдателей, трафик через пролив почти на обычных уровнях – 111 судов 15 июня против 116 несколькими днями раньше.

Потоки танкеров в проливе стабильны, наблюдаются лишь попытки глушения навигации, но не прекращение судоходства.

Фото: Zakon.kz

ОПЕК+: игра противоречий

Казахстанский экономист Андрей Чеботарев приводит данные, которые добавляют сложности в общую картину. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по ограничению нефтедобычи, в мае увеличили производство на 200 000 баррелей в сутки – до 35,73 млн б/с. Однако это на 50 000 б/с ниже плана, что следует из отчета ОПЕК. Страны-участницы из числа ОПЕК нарастили добычу на 205 000 б/с в основном за счет Саудовской Аравии (+177 000 б/с). Прогнозы роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах ОПЕК сохранила на уровне 1,3 млн б/с.

"Параллельно с этим владельцы нефтяных танкеров начали отказываться от рейсов на Ближний Восток из-за возросших рисков. Это привело к значительному росту ставок фрахта на эталонном маршруте Ближний Восток – Китай – за несколько дней они увеличились на 20-30%". Андрей Чеботарев

Что же может быть в случае закрытия пролива?

В случае полного закрытия Ормузского пролива, согласно совокупному прогнозу нефтяных экспертов, цены на нефть могут подскочить до 100-120 долларов за баррель.

Турецкая газета Hürriyet предсказывает еще более высокие значения – до 120-130 долларов за баррель, подчеркивая, что через пролив проходит 20% мировых поставок нефти и 80% нефтяной и газовой торговли Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В то же время при условии дальнейшей деэскалации конфликта в течение месяца цены на нефть могут вернуться к привычным уровням. Старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев вспоминает похожую ситуацию осенью 2024 года, когда стоимость нефти кратковременно доходила до 80 долларов за баррель (рост за неделю на 12%) и упала обратно менее чем за три недели.

"Однако ниже 65 долларов за баррель цена нефти вряд ли опустится, поскольку перевозчики и страховщики на всякий случай сильно повысили стоимость доставки нефти из Ближнего Востока". Ергазы Таубаев

Наиболее тревожный сценарий был озвучен министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, который заявил, что дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке может спровоцировать рост цен на нефть до 200-300 долларов за баррель. Хотя некоторые аналитики считают этот сценарий маловероятным, другие рассматривают его всерьез. Вероятен также срединный вариант, при котором перевозчики, страховщики и другие участники рынка сами начнут избегать поставок нефти из региона либо существенно повышать их стоимость.

Казахстан: перспективы и риски

Для Казахстана повышение цен на черное золото имеет прямое положительное (хотя и кратковременное) влияние. Оно напрямую влияет на поступления в госбюджет, укрепляет тенге и улучшает торговый баланс. Также это открывает возможности для увеличения инвестиций в инфраструктуру и пополнения Нацфонда. Согласно бюджету на 2025 год, расчетная цена нефти заложена на уровне 75 долларов за баррель. Нынешний рост цен приближает страну к комфортному уровню исполнения бюджета.

Ранее мы рассказали, как отреагировали мировые рынки на конфликт Ирана и Израиля. Всю новостную хронику ирано-израильского конфликта можно смотреть здесь.

