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Рост цен на жилье в Алматы: тенденции, прогнозы и советы для покупателей

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 16:34 Фото: Zakon.kz
Вторичный рынок жилья в Алматы демонстрирует устойчивый рост цен. В феврале 2025 года стоимость перепродажи квартир увеличилась на 2,4%, что стало самым значительным скачком с сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Ключевыми факторами роста "вторички" выступают удорожание строительных материалов, повышение заработных плат в строительном секторе, инфляционное давление и высокий спрос на жилье.

Сравнение с новостройками

На протяжении 2024 года вторичный рынок оставался нестабильным: месячные падения цен фиксировались чаще, чем рост. Однако в феврале 2025 года годовой прирост стоимости составил 2,4%, что является редкостью для данного сегмента.

Цены на новостройки также увеличились, но более умеренно: на 1,3% за месяц и на 4,2% в годовом выражении. Аренда жилья подорожала на 0,5% за месяц и 5,3% за год, что свидетельствует о сохранении высокого спроса, частично поддерживаемого государственными ипотечными программами.

Районы Алматы со стабильной ценовой динамикой

Несмотря на общий рост стоимости недвижимости, в Алматы остаются районы, где ценовая ситуация сохраняет стабильность:

  • Ауэзовский район – демонстрирует умеренную динамику, что делает его привлекательным для покупателей,
  • Наурызбайский район – характеризуется меньшей волатильностью цен по сравнению с другими частями города,
  • Турксибский район – показывает стабильные ценовые уровни,
  • Алатауский район – отличается устойчивостью к резким ценовым колебаниям.

Факторы роста и прогнозы

Эксперты отмечают, что ключевыми драйверами роста цен на жилье остаются:

  • увеличение себестоимости строительства вследствие роста цен на материалы и рабочую силу,
  • дефицит нового предложения на рынке жилой недвижимости, особенно в мегаполисах,
  • государственные программы кредитования, стимулирующие спрос.

По прогнозу специалиста по недвижимости Эльвиры Сагандыковой, цены на жилье в крупных городах Казахстана продолжат рост в 2025 году, поскольку объем нового строительства не покрывает текущий спрос. Однако темпы роста могут скорректироваться под влиянием макроэкономических факторов и регуляторных мер.

Стагнация рынка и снижение числа сделок

Несмотря на рост цен, рынок недвижимости демонстрирует признаки стагнации, утверждает риэлтор. В сегменте многоквартирных домов количество сделок сократилось на 8,4% (на 2 074 сделки), составив 22 690 операций. Основная доля продаж пришлась на Астану (24,7%), Алматы (22,5%) и Карагандинскую область (8,8%).

В сегменте индивидуального жилья число сделок, напротив, увеличилось на 2,9% (на 179 сделок) – до 6 332, что обусловлено ростом спроса в регионах, таких как Северо-Казахстанская область (+36,7%), Алматы (+27,1%) и Павлодарская область (+21,8%).

По сравнению с февралем 2024 года общий объем сделок купли-продажи жилья снизился на 5%. Существенный рост числа сделок зафиксирован в области Улытау (+51,2%), тогда как Кызылординская область показала максимальное сокращение (-22,9%).

"В целом, за первые два месяца 2025 года количество сделок по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшилось на 3,7%, что подтверждает замедление рыночной активности".Эльвира Сагандыкова

Советы для покупателей

По мнению специалиста по недвижимости, покупателям следует учитывать ряд факторов при совершении сделки.

  • Если планируете покупку, делайте это в первой половине года: к концу года цены могут вырасти еще сильнее.
  • Обращайте внимание на районы с наименьшей волатильностью цен – это поможет избежать переплат.
  • При покупке на вторичном рынке проверяйте юридическую чистоту жилья и уточняйте историю владения.
  • Рассмотрите возможность приобретения жилья в ипотеку с фиксированной ставкой – инфляция может сделать кредит более выгодным.
  • Не торопитесь с покупкой: анализируйте рынок, сравнивайте предложения и ведите переговоры о скидках.

Ранее мы сообщали, что 50% покупателей, которые интересуются первичной недвижимостью, изначально искали квартиру на вторичном рынке. При этом большинство людей начинают поиск жилья в ценовом диапазоне 20-30 млн тенге, однако на рынке мало объектов в этом сегменте.

Андрей Валентинов
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