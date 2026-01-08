Что будет с ценами на жилье в Казахстане в 2026 году
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, к январю 2026 года жилье на первичном рынке подорожало на 15,5% за год, на вторичном – на 14,3%, а стоимость аренды подскочила на 11,9%. Особенно тревожная динамика зафиксирована в Астане и Алматы, где в ноябре цены совершили самый резкий скачок за последние 22 месяца.
Психология налога
Основным триггером ценового скачка экспертное сообщество считает повышение НДС с 1 января 2026 года. Многие застройщики уже пересмотрели прайс-листы, объясняя это необходимостью подготовки к фискальным изменениям. Практически все специалисты по недвижимости уверены в преднамеренности этих действий, поясняя, что строительные компании планомерно и понемногу повышали цены уже в 2025 году, чтобы избежать резкого скачка с начала нового года.
Однако эксперты телеграм-канала "QZ Economy. Tалдау" призывают не поддаваться панике. Они указывают на важный юридический нюанс: оплата налога коснется лишь тех объектов, стройка которых стартует в новом календарном году.
"Например, компания, которая будет продавать жилье в 2026 году, не обязана начислять НДС, если строительство жилого дома началось в 2025 году или ранее. Оплата НДС будет касаться только квартир в домах, строительство которых стартует в новом году". QZ Economy. Tалдау
Позиция министерства: "НДС – не причина"
В Министерстве национальной экономики настроены решительно против "налогового оправдания" роста цен. Первый вице-министр Азамат Амрин категорически отрицает связь между реформой и текущими рыночными трендами, ссылаясь на длительный переходный период.
"НДС на квартиры, которые будут продаваться, начнет действовать лишь в 2027-2028 годах. Таким образом, НДС не станет фактором роста цен".Азамат Амрин
Более того, вице-министр напомнил о долгосрочной ретроспективе: в Казахстане с 2001 года НДС на недвижимость не применялся, но цены все равно растут – это рыночный процесс.
Рекорды строительства против логики
Ситуация 2026 года выглядит парадоксально: на фоне роста цен предложение на рынке продолжает бить рекорды. По данным БНС, за 11 месяцев 2025 года в эксплуатацию ввели почти 17 млн кв. м жилья – это на 4% больше, чем годом ранее. Из них львиная доля (около 11 млн кв. м) приходится на многоквартирные дома.
Аналитики "QZ Economy. Tалдау" задаются вопросом: почему при избытке предложения цены не падают? Ответ, по их мнению, кроется в двух плоскостях:
- Интересы бизнеса. Попытка продать как можно больше жилья "под шумок", искусственно создавая ажиотаж вокруг налоговых нововведений.
- Прозрачность расчетов. Введение запрета на продажу первичного жилья за наличные вынудило компании проводить сделки только через банки. Это исключило возможность скрывать часть прибыли, что также могло подтолкнуть бизнес к повышению официальных цен.
"Возникает странная картина: предложения на рынке становится больше, налоги пока на рынок не влияют, но цены почему-то растут. Вот и думайте, кто может быть виноват на самом деле?"QZ Economy. Tалдау
Где искать выгодные условия в 2026 году?
Несмотря на рыночные штормы, эксперты сходятся в одном: государственные программы остаются главным инструментом для покупки жилья на "адекватных условиях". В 2026 году основными двигателями спроса останутся:
- "7-20-25": ипотека со ставкой 7% годовых.
- "Наурыз": программа для очередников со ставками 7% или 9%.
- "Наурыз жұмыскер": поддержка работников реального сектора под 9%.
- "Отбасы банк": система накоплений со ставками ниже рыночных.
Специалисты подчеркивают, что нынешнее ценовое ралли, вероятнее всего, выдохнется ближе к лету 2026 года. Тем, кто не имеет доступа к льготным программам, советуют не торопиться с покупкой на пике ажиотажа.
Общий вывод таков: рынок жилья Казахстана вступил в зону турбулентности, где психология и маркетинг играют большую роль, чем реальная экономика. Учитывая переходные периоды по НДС и рекордные темпы строительства, фундаментальных причин для резкого скачка в 2026 году нет – за исключением желания рынка "освоить" ожидания покупателей.
